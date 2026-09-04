Todo sobre el desembarco de Smart en Argentina: SUV eléctricos #1 y #3
La gama Smart desembarca en siluetas SUV y SUV Coupé con un diseño concebido por el Mercedes-Benz Global Design Team.
La marca Smart oficializó su desembarco en el mercado argentino de la mano de Prestige Auto, representante oficial de Mercedes-Benz en el país. Esta nueva etapa de la compañía introduce dos vehículos 100% eléctricos que reinterpretan su histórica identidad urbana sobre formatos de mayor tamaño y versatilidad.
El lenguaje estético de la gama fue desarrollado por el Mercedes-Benz Global Design Team, combinando la ingeniería de electromovilidad con un despliegue enfocado en la conectividad y el confort. Con este lanzamiento, la firma alcanza presencia comercial en 41 mercados internacionales.
Tipologías de producto y oferta de versiones
La gama local se estructura a través de dos propuestas de carrocería diseñadas para el segmento de alta gama:
smart #1: Formato SUV de silueta tradicional orientado a la funcionalidad y el espacio interior.
smart #3: Propuesta de estilo SUV Coupé con trazos más deportivos.
Ambos modelos contarán con una amplia variedad de niveles de equipamiento en la red de concesionarios:
Gama smart #1: Versiones Pure, Pro, Pro+ y BRABUS.
Gama smart #3: Versiones Pro, Pro+ y BRABUS.
Seguridad de cinco estrellas y asistentes a la conducción
En el apartado de protección para los ocupantes, tanto el smart #1 como el smart #3 obtuvieron la calificación máxima de cinco estrellas Euro NCAP.
Toda la oferta incorpora el paquete de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) denominado smart Pilot Assist, que agrupa tecnologías para el monitoreo de la conducción, prevención de colisiones y soporte en ruta o entorno urbano.