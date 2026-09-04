La gama Smart desembarca en siluetas SUV y SUV Coupé con un diseño concebido por el Mercedes-Benz Global Design Team.

Todo sobre el desembarco de Smart en Argentina: SUV eléctricos #1 y #3

Todo sobre el desembarco de Smart en Argentina: SUV eléctricos #1 y #3

Todo sobre el desembarco de Smart en Argentina: SUV eléctricos #1 y #3

La marca Smart oficializó su desembarco en el mercado argentino de la mano de Prestige Auto, representante oficial de Mercedes-Benz en el país. Esta nueva etapa de la compañía introduce dos vehículos 100% eléctricos que reinterpretan su histórica identidad urbana sobre formatos de mayor tamaño y versatilidad.

El lenguaje estético de la gama fue desarrollado por el Mercedes-Benz Global Design Team, combinando la ingeniería de electromovilidad con un despliegue enfocado en la conectividad y el confort. Con este lanzamiento, la firma alcanza presencia comercial en 41 mercados internacionales.

Todo sobre el desembarco de Smart en Argentina: SUV eléctricos #1 y #3 Smart Tipologías de producto y oferta de versiones La gama local se estructura a través de dos propuestas de carrocería diseñadas para el segmento de alta gama:

smart #1: Formato SUV de silueta tradicional orientado a la funcionalidad y el espacio interior.

smart #3: Propuesta de estilo SUV Coupé con trazos más deportivos. Ambos modelos contarán con una amplia variedad de niveles de equipamiento en la red de concesionarios:

Gama smart #1: Versiones Pure, Pro, Pro+ y BRABUS.

Gama smart #3: Versiones Pro, Pro+ y BRABUS. Todo sobre el desembarco de Smart en Argentina: SUV eléctricos #1 y #3 Smart Seguridad de cinco estrellas y asistentes a la conducción En el apartado de protección para los ocupantes, tanto el smart #1 como el smart #3 obtuvieron la calificación máxima de cinco estrellas Euro NCAP.