Nissan América Latina alcanza un nuevo hito y traza su próxima meta de crecimiento

Nissan América Latina superó el millón de unidades comercializadas desde su integración como unidad regional de negocio en noviembre de 2023, y anunció su siguiente meta: alcanzar 500 mil unidades comercializadas en el año fiscal 2027.

Impulsada por este resultado, Iván Espinosa – presidente y director ejecutivo de Nissan Motor Co. – proyectó durante la presentación de Nissan Vision LATAM la siguiente ambición de crecimiento: alcanzar 500 mil unidades comercializadas en el año fiscal 2027.

Esta nueva ambición se apoya en la escala operativa y capacidad industrial que América Latina ha construido dentro de Nissan. Su alcance comercial, fortaleza industrial y conocimiento de mercados diversos posicionan a la región como un actor fundamental para el futuro global de la compañía.

"En Nissan , nuestro propósito es enriquecer la vida de las personas a través de una movilidad más inteligente, tecnológica y adaptable a diferentes necesidades. En ese sentido, este hito representa la confianza que nos otorgan los clientes latinoamericanos y nos impulsa a seguir avanzando hacia una nueva era", señaló Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina.

El resultado de un millón de unidades comercializadas demuestra la relevancia de la región dentro de la operación global de la empresa japonesa. Actualmente, Nissan América Latina está integrada por 39 mercados y representa aproximadamente el 15% de las ventas globales de Nissan y el 25% de su producción mundial.

Al cierre del año fiscal 2025, correspondiente al periodo de abril de 2025 a marzo de 2026, Nissan LATAM alcanzó más de 427 mil unidades comercializadas, una participación acumulada de mercado de 7% y una producción superior a las 600 mil unidades.

La operación regional integra países como México, Brasil y Argentina, además de Nissan Importers Business Unit, que reúne las operaciones de importación.

México y Brasil continúan desempeñando un papel esencial como centros de producción y exportación, conectando la capacidad industrial de Nissan en América Latina con distintos mercados internacionales.

Este logro estuvo impulsado por el desempeño de mercados clave como México (en donde la marca ha mantenido el liderazgo en ventas por 18 años consecutivos), Brasil y Argentina, que en conjunto representaron el 85% de las ventas acumuladas. A nivel de producto, modelos como Nissan Frontier, Versa y la gama de Kicks destacaron por su contribución al resultado, reflejando la diversidad de necesidades de movilidad en los mercados latinoamericanos.

Una nueva fase de crecimiento

El siguiente capítulo de Nissan América Latina estará respaldado por la evolución de su portafolio y una estrategia enfocada en responder a las necesidades específicas de la región. Actualmente, los clientes latinoamericanos pueden elegir entre más de 15 modelos y 105 versiones, con opciones que responden a distintos perfiles de movilidad, desde sedanes y SUVs hasta pickups, vehículos comerciales y tecnologías electrificadas.

Este hito también subraya el valor de la producción regional. Del total de unidades comercializadas, 87.4% fueron producidas en América Latina, reforzando el papel de México y Brasil como hubs estratégicos de manufactura y exportación para Nissan. Esta capacidad permite atender la demanda local y, al mismo tiempo, fortalecer la presencia de la marca en distintos destinos internacionales.

Movilidad inteligente para la vida diaria

La creciente adopción de tecnologías electrificadas también refleja la capacidad de Nissan para responder a las necesidades de movilidad de América Latina. En este contexto, la compañía ha comercializado más de 40 mil unidades con tecnología ePOWER, ofreciendo una experiencia de conducción electrificada que no requiere infraestructura de carga externa y que se adapta a las condiciones de la región.

En línea con "Nissan Vision: Inteligencia de Movilidad para la Vida Diaria" (el plan estratégico de la empresa a largo plazo), la compañía busca transformar la tecnología avanzada en soluciones más seguras, intuitivas y asequibles. Para Latinoamérica, esto significa impulsar una estrategia flexible y multitecnología, con productos y experiencias capaces de generar valor real para los consumidores.

En este contexto, la renovación del portafolio y la incorporación de nuevas tecnologías electrificadas anunciadas durante la visita de Iván Espinosa serán elementos clave para respaldar la siguiente etapa del negocio.

Con la meta de alcanzar 500 mil unidades comercializadas en el año fiscal 2027, Nissan América Latina inicia un nuevo capítulo respaldado por una operación integrada, una sólida capacidad industrial y una estrategia que busca acercar tecnologías cada vez más relevantes a los clientes de la región.