Todo sobre el Chevrolet Corvette Grand Sport: Precio y detalles

Chevrolet confirmó el inicio de ventas de la variante deportiva para el último trimestre de 2026 en México.

Chevrolet anunció el lanzamiento comercial en el mercado mexicano del Corvette Grand Sport 2027, una variante que rinde homenaje a la saga nacida en la década de 1960 con los modelos de carrera C2. Esta edición combina una puesta a punto orientada al uso en pista con las prestaciones necesarias para el manejo diario.

Desarrollado sobre la arquitectura de motor central de la octava generación de Corvette, el modelo incluye de serie la suspensión adaptativa Magnetic Ride Control y el gestor de tracción Performance Traction Management.

Nuevo motor V8 LS6 6.7L de sexta generación El pilar mecánico del Corvette Grand Sport 2027 es el nuevo motor LS6 de 6,7 litros naturalmente aspirado, impulsante que también formará parte del Corvette Stingray 2027 y servirá de base para la sexta generación del histórico bloque small block:

Rendimiento: Desarrolla 535 CV de potencia y un torque máximo de 520 lb-pie , convirtiéndose en el V8 atmosférico con mayor entrega de par en la trayectoria de Corvette.

Ajustes técnicos: Presenta una relación de compresión de 13.0:1, cuerpo de aceleración de 95 mm, múltiple de admisión tipo tunnel ram con conductos de alta velocidad, pistones y bielas forjadas, y un sistema de lubricación rediseñado para exigencia continua en pista.

Transmisión: Trabaja acoplado a una caja automática de doble embrague de ocho velocidades .

Producción: El bloque es fabricado en la planta de motores de GM en Flint, Míchigan, centro industrial donde se produjeron los primeros V8 del modelo en 1955. Chevrolet Corvette Grand Sport Chevrolet Precio en México El Chevrolet Corvette Grand Sport 2027 estará disponible en México durante el último trimestre de 2026 a través de las 10 tiendas Chevrolet Performance del país.