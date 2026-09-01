Homenaje al Citroën BX GTi: 40 años del deportivo que revolucionó su segmento

Citroënconmemora las cuatro décadas del modelo presentado en el rediseño de 1986 como heredero del BX Sport.

El Citroën BX GTi cumple cuatro décadas desde su introducción al mercado en julio de 1986. Desarrollado sobre la base del BX original diseñado por Marcello Gandini para la casa Bertone en 1982, la versión GTi surgió durante el rediseño de la gama encabezado por el diseñador Carl Olsen.

El modelo llegó para reemplazar al BX 19 GT y al BX Sport, buscando conciliar el dinamismo de una berlina con pretensiones deportivas y el nivel de confort característico de los vehículos familiares de la marca del doble chevrón.

Citroën BX GTi Citroën Diseño exterior, motorización y prestaciones La carrocería de 4,24 metros de largo incorporó pasos de rueda ensanchados, paragolpes envolventes, tratamiento de galvanizado anticorrosión y un alerón sobre el portón posterior.

Motorización inicial: Bloque de 4 cilindros, 8 válvulas e inyección electrónica que erogaba 125 CV DIN y 175 Nm de torque a 4.500 rpm.

Rendimiento: Con un peso en orden de marcha de 1.025 kg , registraba una relación peso/potencia de 8,2 kg/CV , alcanzando una velocidad máxima cercana a los 200 km/h y completando el kilómetro con partida detenida en 30,5 segundos.

Mecánica adaptada: Hacia 1990 la planta motriz ajustó su calibración para el uso de nafta súper sin plomo, ubicando su potencia en 123 CV. Dinámica de marcha y equipamiento de confort La clave del modelo radicó en la calibración específica de la suspensión hidroneumática, configurada con un ajuste más firme para contener los balanceos de la carrocería sin perjudicar la capacidad de copiado de irregularidades.

Chasis: Sistema de frenos con discos en las cuatro ruedas, dirección asistida y opción de sistema antibloqueo ABS.

Habitáculo de serie: Asientos de terciopelo con regulación en altura, cuadro de instrumentos de 6 esferas, cierre centralizado y espejos eléctricos.

Opciones y actualizaciones: Incluyó opcionales como aire acondicionado (de serie desde 1992), techo solar eléctrico, tapizados de cuero, ordenador de a bordo y un tanque de combustible de 66 litros. Citroën BX GTi Citroën Evolución: versión 16 Válvulas y tracción 4x4 A lo largo de su ciclo comercial, la línea GTi incorporó variantes técnicas de relevancia para la industria automotriz gala: