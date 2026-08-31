Peugeot LIONS continúa creciendo con nuevas experiencias para su comunidad
La marca francesa fortalece el vínculo con sus clientes a través de Peugeot Lions, con propuestas de entretenimiento exclusivas en todo el país.
Peugeot continúa fortaleciendo el vínculo con sus clientes a través de "Peugeot Lions", su programa de beneficios que ofrece propuestas y experiencias exclusivas para quienes forman parte de la comunidad del León.
En esta oportunidad, Peugeot Lions amplía su propuesta de experiencias con iniciativas vinculadas a la música y el cine, dos espacios que permiten a la marca generar encuentros diferenciales con sus clientes y públicos estratégicos.
La propuesta de Peugeot
En el marco de esta propuesta, Peugeot cuenta con presencia en cinco complejos de cine a nivel nacional, tres de ellos con la exhibición de un Peugeot 2008 dentro de sus instalaciones. En cada uno de estos complejos se han llevado adelante funciones exclusivas para socios estratégicos, prensa, miembros de Peugeot Lions y otros invitados especiales.
La iniciativa busca generar una experiencia que trascienda al producto y permita a los invitados disfrutar de un momento de entretenimiento en un contexto especialmente pensado para la comunidad Peugeot.
A su vez, Peugeot Lions también acerca a sus miembros experiencias vinculadas con la música, ampliando los espacios de encuentro entre la marca y sus clientes y ofreciendo acceso a propuestas exclusivas. Tal es el caso de las Peugeot Music Sessions; experiencias exclusivas donde la música, el diseño y la gastronomía se encuentran en una noche única. El pasado fin de semana, los miembros del club de beneficios pudieron disfrutar de un espacio exclusivo en Costa 7070, con DJ en vivo y una propuesta gastronómica especialmente pensada para compartir una experiencia diferente junto a la comunidad Peugeot.
De esta manera, Peugeot Lions se consolida como un espacio de beneficios, experiencias y comunidad, que busca acompañar a los clientes más allá de la relación tradicional con sus vehículos y generar nuevas oportunidades de conexión con la marca.
Para formar parte de Peugeot Lions, los clientes pueden registrarse en https://peugeotlions.com.ar/ con los datos de su vehículo. El programa está abierto tanto a propietarios de vehículos 0 km como usados, en este último caso, es necesario validar la titularidad del automóvil.