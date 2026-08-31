El nuevo Jeep Avenger incorpora una línea exclusiva de accesorios

Mopar, la marca de repuestos y accesorios de Stellantis, presenta una línea completamente nueva de accesorios para el nuevo Jeep Avenger . Desarrollada en conjunto con Jeep , la gama refuerza la esencia de aventura, libertad y autenticidad de la marca, además de ampliar las posibilidades de personalización de este nuevo lanzamiento en el mercado automotriz brasileño.

Para proteger el vehículo, las alfombras con borde elevado ayudan a retener la suciedad y los líquidos, mientras que el protector metálico de los umbrales reduce el riesgo de arañazos en los umbrales de las puertas. La alfombrilla del maletero protege el compartimento de carga, facilita la limpieza y ayuda a prevenir el desgaste causado por el uso diario.

La gama de productos también está pensada para clientes que desean explorar nuevas posibilidades. Los portabicicletas de techo y de enganche permiten transportar bicicletas de forma segura, mientras que el cofre de techo aumenta la capacidad de carga y de objetos, al igual que las barras transversales, que mejoran aún más la versatilidad del nuevo Jeep Avenger.

Entre los elementos más destacados se encuentra el proyector del logotipo, que muestra la identidad de Jeep cuando se abren las puertas, creando un impactante efecto visual.

La línea de productos incluye 15 accesorios principales , así como componentes complementarios, diseñados en torno a tres áreas temáticas. «Outdoor» reúne artículos relacionados con la aventura y los deportes; «Seguridad» se centra en soluciones de protección y cuidado; y «Smart» ofrece más tecnología y practicidad para la vida diaria de los clientes.

En la categoría "Exterior", nos centramos en soluciones como alfombrillas para el maletero, barras transversales, alfombrillas con borde elevado, portabicicletas y cofres de techo. La categoría "Seguridad" incluye artículos como protectores de umbral, protectores de cárter, molduras laterales pintadas y tornillos antirrobo para las ruedas, con opciones disponibles tanto para las ruedas instaladas como para la de repuesto. En la categoría "Inteligente", se incluyen accesorios como alfombrillas de goma y proyectores de logotipos.

Las molduras laterales pintadas permiten personalizar el aspecto del Avenger y realzar su diseño, mientras que el protector del cárter ofrece protección adicional contra piedras, objetos e impactos causados por superficies irregulares. Los pernos antirrobo, fabricados en acero de alta resistencia y acompañados de una llave codificada, ayudan a proteger las ruedas sin alterar las características originales del vehículo.

La gama también incluye una silla de coche para niños con sistema ISOFIX y mecanismo giratorio de 360 grados, que facilita la colocación del niño y ofrece mayor practicidad, seguridad y comodidad para las salidas familiares.