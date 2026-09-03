Maxus refuerza la presencia de la pick-up Eterron 9 en el mercado español

Maxus vuelve a poner el foco en la pick-up que marcó un hito en Europa al convertirse en el primer modelo de su categoría completamente eléctrico y con tracción integral de serie comercializado en el continente: el eTerron 9. Su combinación de prestaciones, capacidad de carga, autonomía y tecnología lo sitúan como una alternativa a tener en cuenta dentro de un segmento que cada vez incorpora más propuestas electrificadas.

Con 5,50 metros de longitud, la eTerron 9 presenta una imagen robusta y potente, definida por la combinación de formas geométricas. Su zona de carga ofrece una capacidad de hasta 620 kilos, a la que se suma un espacio de almacenamiento delantero de 236 litros situado bajo el capó. Además, puede remolcar hasta 3,5 toneladas reforzando su utilidad como vehículo de trabajo.

El sistema de propulsión está formado por dos motores eléctricos síncronos de imanes permanentes. El delantero desarrolla 125 kW (170 CV) y el trasero 200 kW (272 CV), lo que se traduce en una potencia conjunta de 325 kW, equivalentes a 442 CV. Además de una rápida aceleración, esta combinación también ofrece la ya mencionada tracción integral, que garantiza el mejor agarre en todo tipo de terrenos.

La energía necesaria para el accionamiento eléctrico del eTerron 9 se suministra a través de una batería de alto voltaje de 102 kWh, que se puede cargar del 20 al 80 por ciento en unos 40 minutos con hasta 115 kW de potencia en estaciones de carga rápida.

La batería de fosfato de hierro y litio se ha diseñado según el denominado método de construcción "Tetris" especialmente desarrollado en un marco protector de nueve celdas, que distribuye las fuerzas horizontal y verticalmente minimizando los requisitos de espacio y aumentando tanto capacidad como seguridad.

Además, el sistema de ventilación de nueve canales mantiene la batería a una temperatura óptima y, junto con la recuperación de energía, mejora en un 10% la autonomía en invierno frente a los vehículos eléctricos convencionales. Una autonomía homologada que alcanza los 430 kilómetros en ciclo combinado y 580 kilómetros en ciclo urbano, ambos según el protocolo WLTP.

En el apartado dinámico, la eTerron 9 incorpora soluciones más habituales en turismos que en pick-ups, como una suspensión trasera multibrazo con suspensión neumática que adapta la altura del vehículo en función de la velocidad y mejora el confort y la eficiencia aerodinámica. El modo Easy Load permite además rebajar la superficie de carga 60 milímetros para facilitar la carga y descarga. Todo ello se combina con una carrocería semimonocasco y un 73% de acero de alta resistencia en su estructura.

El modelo cuenta con un completo equipamiento de serie que incluye numerosos elementos de confort, seguridad y asistencia a la conducción. En este apartado destaca también el sistema de iluminación, con faros Full LED capaces de iluminar más de 400 metros. En materia de seguridad, ha obtenido las cinco estrellas de Euro NCAP, con 91 puntos en protección de ocupantes adultos y 84 en protección de peatones.

Con un precio de 47.871 euros en el mercado español, la eTerron 9 concentra en un mismo vehículo prestaciones, capacidad de carga, autonomía y un elevado nivel de equipamiento, convirtiéndose en una alternativa especialmente completa dentro del mercado de pick-ups en general y de pick-ups eléctricas en particular.