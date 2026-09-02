Leapmotor, en el podio del mercado de autos 100% eléctricos en agosto

Leapmotor alcanza el tercer puesto entre las marcas de autos eléctricos de pasajeros, con 601 matriculaciones y una cuota del 6,5% en agosto.

En agosto, Leapmotor se sitúa en el tercer puesto del mercado español de turismos 100 % eléctricos por marcas, con 601 matriculaciones, un 355% más que en el mismo mes de 2025, alcanzando una cuota del 6,5%.

El Leapmotor B10 ha brillado con luz propia. Ha cerrado el mes como el tercer turismo 100 % eléctrico más matriculado en España. A pocos meses de su lanzamiento, alcanza 350 matriculaciones al cierre mensual y una cuota de mercado del 3,8 %. Encabeza el segmento C-SUV eléctrico en agosto y es líder en el canal de ventas a clientes particulares, en el que convence con 333 matriculaciones en agosto.

El éxito del Leapmotor B05 Leapmotor B05 Otro de los últimos lanzamientos de la marca ha causado sensación en agosto. El Leapmotor B05 ya entra en el podio del segmento C eléctrico en agosto, con 100 unidades registradas y un 3,2% de penetración en la categoría.