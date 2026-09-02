El Jefe de Gobierno porteño le presentó la propuesta de remodelación integral del predio a Mohammed Ben Sulayem durante el Congreso Americano FIA 2026.

Proyecto Fórmula 1 en Buenos Aires: Jorge Macri presentó las obras del Autódromo al presidente de la FIA

Proyecto Fórmula 1 en Buenos Aires: Jorge Macri presentó las obras del Autódromo al presidente de la FIA

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, mantuvo una reunión con el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, para exponer el plan de transformación integral del Autódromo de la Ciudad con el objetivo de que la Fórmula 1 vuelva al país.

La propuesta busca la homologación técnica necesaria para postular formalmente el retorno de la Fórmula 1 a Buenos Aires, coincidiendo con el presente del piloto argentino Franco Colapinto en la categoría. La actividad fue acompañada por el Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, y el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

Avance de obra y detalles técnicos de la pista Las tareas de remodelación en el predio demandan una inversión de 150 millones de dólares, constituyendo la intervención más importante en la historia del escenario deportivo:

Trazado de pista: Se proyecta una extensión de 4,87 kilómetros con un total de 15 curvas .

Velocidad proyectada: La recta principal permitirá alcanzar velocidades máximas superiores a los 340 km/h .

Capacidad de público: La infraestructura general quedará habilitada para albergar a más de 150.000 espectadores .

Estado de los trabajos: La obra registra un 60% de avance general y la pista se encuentra nivelada en un 98%. Las tareas en ejecución contemplan la colocación de pianos de hormigón, nueva carpeta asfáltica, movimiento de suelos para calles de servicio, muros de contención, ductos pluviales y la construcción de un nuevo túnel de paso bajo la pista. Asimismo, se concretó la demolición de la antigua tribuna de la horquilla para adaptar las vías de escape y radios de giro a la normativa internacional.

GCBA Retorno del MotoGP y proyección de impacto económico Antes de concretar la llegada de la F1, el circuito recibirá formalmente al MotoGP en abril de 2027, categoría que volverá a competir en Buenos Aires luego de 28 años.