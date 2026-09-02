En el Día de la Industria Argentina, General Motors informa que este año su complejo industrial ubicado en Alvear, provincia de Santa Fe, alcanzó la meta de abastecer con energía 100% renovable todo su proceso fabril y operativo.

El Complejo Automotor de General Motors continúa consolidándose como un parque industrial sustentable, ya que a partir de este 2026 se abastece íntegramente con energía 100% proveniente de fuentes renovables, anticipando 9 años la meta que tenía fijada para cumplir el cronograma de la compañía a nivel global y que le permitirá alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. Para ello, uno de los objetivos concretos de la empresa, es que el abastecimiento de energía eléctrica sea 100% provisto por fuentes de energía renovable antes del 2035 en todas sus fábricas en el mundo.

Este logro además es relevante en el actual contexto de concientización internacional impulsado por los líderes mundiales del sector energético a través de eventos globales como el COP30 de la ONU en noviembre de 2025 y la Semana Internacional de la Energía 2026, que se desarrolló entre el 12 y el 14 de febrero pasados en Londres.

El Complejo Automotor de GM en Alvear logra el 100% de uso de energías renovables para su operación “Después de más de dos años de dedicación y de desafíos compartidos, alcanzamos una operación abastecida al 100% con energía renovable en Argentina. Lo que alguna vez imaginamos como un objetivo para 2035 se convirtió en una realidad mucho antes, gracias al compromiso de cada persona que aportó su tiempo, sus ideas y su energía para hacerlo posible. Este logro es más que un cambio energético: es un compromiso por mantener nuestra planta eficiente, competitiva y sustentable para producir los mejores vehículos para nuestros clientes. Es la prueba de que, cuando creemos en un futuro mejor, somos capaces de adelantarlo”, remarcó Nicolás Busquets, Director de Manufactura de General Motors Argentina.

Hito hacia el futuro del completo de GM en Alvear Este logro alcanzado por el Complejo Automotor de General Motors en Alvear es el resultado de un proceso de transformación iniciado a mediados de 2024, cuando la planta se encontraba en el mercado minorista de energía eléctrica, lo que limitaba la posibilidad de acceder a energías limpias.