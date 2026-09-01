La Neue Klasse de BMW está impulsando con fuerza las ventas de vehículos totalmente eléctricos: se han entregado dos millones de vehículos totalmente eléctricos (BEV) a los clientes desde que se lanzara a la venta el primer BMW i3 a finales de 2013.

Si se incluyen los híbridos enchufables, se han entregado a clientes de en todo el mundo desde 2013. En el primer semestre de 2026, más de uno de cada cuatro vehículos vendidos era eléctrico.

"La venta de dos millones de BEV pone de manifiesto cómo los modelos de BMW y MINI están conquistando a los clientes de todo el mundo. En Europa, la evolución positiva ha continuado desde el lanzamiento al mercado del BMW iX3*, y pronto alcanzaremos el hito de los 100 000 nuevos pedidos. Esto demuestra la enorme importancia de la Neue Klasse para el continuo impulso de la electromovilidad en el Grupo BMW", afirma Jochen Goller, miembro del Consejo de Administración de BMW AG responsable de Clientes, Marcas y Ventas.

El Grupo BMW alcanza los dos millones de vehículos totalmente eléctricos BMW El aumento de las ventas de vehículos BEV gracias a BMW En el segundo trimestre de 2026, las ventas europeas de vehículos BEV se dispararon gracias al aumento de la disponibilidad del BMW iX3, y la empresa registró un crecimiento del 38 % hasta alcanzar las 81 445 unidades. En el primer semestre de 2026, los vehículos totalmente eléctricos representaron alrededor del 28 % de las ventas totales en el continente de origen de la empresa.

Desde el estreno mundial del BMW iX3, uno de cada tres vehículos BMW totalmente eléctricos pedidos en Europa ha sido un BMW iX3. Dentro de la familia X3, uno de cada dos vehículos pedidos ya es un iX3 totalmente eléctrico. El vehículo totalmente eléctrico número dos millones, un BMW i5 M60 xDrive, se fabricó en la planta de Dingolfing y se entregó a un cliente en España.