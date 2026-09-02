Nuevo Mercedes AMG CLA 45 4MATIC+: 680 CV, récord en Nürburgring y tecnología de 800 V

Mercedes abrió los pedidos de su deportivo compacto, que ostenta el récord de su categoría en el Nürburgring Nordschleife.

Mercedes AMG inició la comercialización en concesionarios y canales digitales del nuevo CLA 45 4MATIC+, modelo que llega tras registrar un récord en su categoría sobre el trazado de Nürburgring Nordschleife. El deportivo compacto se ofrecerá en siluetas Sedán y Shooting Brake.

Su lanzamiento comercial coincide con las celebraciones de la compañía germana por sus 140 años de innovación, hito que la marca conmemora con la gira transcontinental de tres unidades de la Clase S a lo largo de 140 destinos en seis continentes.

Mercedes AMG CLA 45 4MATIC+ Mercedes Esquema mecánico y arquitectura de 800 voltios El tren motriz está compuesto por tres motores eléctricos de flujo axial totalmente desacoplados, alimentados por una red eléctrica de alta densidad con arquitectura de 800 voltios:

Rendimiento: Genera una potencia total de 680 CV (500 kW) y un torque máximo de 1.759 Nm .

Aceleración: Completa el 0 a 100 km/h en 2,7 segundos .

Autonomía y recarga: Ofrece un rango de marcha superior a los 670 kilómetros (versión Sedán) y admite tiempos de carga del 10% al 80% en 22 minutos en tomas de carga rápida compatibles. Mercedes AMG CLA 45 4MATIC+ Mercedes Dinámica de marcha y gestión aerodinámica activa La potencia se transmite mediante el sistema de tracción integral AMG Performance 4MATIC+, que permite distribuir el par de forma independiente entre las ruedas traseras (vectorización de torque).