En España dos marcas chinas alcanzan las 25.465 matriculaciones entre enero y agosto de 2026, superando ya las ventas de todo el año 2025.

OMODA & JAECOO, dos marcas chinas del grupo Chery, continúan consolidando su crecimiento en el mercado español tras alcanzar un nuevo hito comercial. La compañía ha superado las 25.000 unidades matriculadas en España en 2026, logrando un total de 25.465 unidades entre enero y agosto, frente a las 14.131 registradas en el mismo periodo del año anterior y las 23.697 en todo el año 2025.

Es decir, en tan solo 8 meses OMODA & JAECOO ya ha matriculado más vehículos que durante el ejercicio anterior completo.

Este resultado supone un crecimiento interanual del 80,2%, equivalente a 11.334 unidades adicionales, y permite a OMODA & JAECOO alcanzar una cuota de mercado acumulada del 3,1% sobre un mercado nacional de 818.201 turismos matriculados.

Dos marcas chinas superan las 25.000 unidades vendidas en 2026 y crecen hasta un 80% Asimismo, la fortaleza de OMODA & JAECOO continúa reflejándose en el canal particular. Entre enero y agosto, la compañía acumula 17.724 matriculaciones en clientes privados, logrando una cuota de mercado del 4,8% en este canal y siendo la sexta marca más vendida en este canal. Durante agosto, la cuota de mercado de OMODA & JAECOO entre los clientes particulares españoles también ha sido del 4,8% tras registrar 1.866 matriculaciones.

Agosto mantiene el fuerte ritmo de crecimiento de las marcas chinas El mercado español de turismos cerró agosto con 68.544 matriculaciones, lo que supone un crecimiento del 11,8% respecto al mismo mes de 2025. En este contexto, OMODA & JAECOO volvió a crecer muy por encima de la media del mercado tras registrar 2.312 matriculaciones, un 43,3% más que las 1.613 unidades contabilizadas en agosto del año pasado. Gracias a este resultado, la compañía ha elevado su cuota de mercado hasta el 3,4%.