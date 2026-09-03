La firma internacional y la carrocera local acordaron el suministro de kits de tracción integral destinados a la Ford Transit en Argentina.

Ford Transit sumará kits de conversión 4x4 en Argentina tras acuerdo entre RMA Automotive e Igarreta

RMA Automotive y la firma argentina Igarreta SACI formalizaron un convenio marco enfocado en el suministro de kits de conversión 4×4 para el utilitario Ford Transit en el mercado argentino. El anuncio se oficializó tras la visita de una delegación técnica y comercial de la empresa local a las instalaciones de RMA en Tailandia.

La alianza busca ofrecer soluciones de movilidad con tracción integral orientadas a atender la demanda de flotas comerciales en industrias de alta exigencia, combinando los desarrollos globales de ingeniería de RMA Automotive con la trayectoria de más de 75 años de Igarreta SACI en el país.

Ford Transit sumará kits de conversión 4x4 en Argentina tras acuerdo entre RMA Automotive e Igarreta Ford Transferencia de tecnología y capacitación técnica Durante el encuentro, realizado entre el 28 de julio y el 3 de agosto de 2026, el personal de Igarreta SACI participó de un programa intensivo de evaluación dinámica y entrenamiento:

Pruebas de campo: Evaluaciones en condiciones reales sobre el terreno en Kanchanaburi, Tailandia, donde se probaron unidades Ford Transit 4x4, vehículos utilitarios todoterreno (UTV) y versiones mejoradas de Ford Ranger.

Certificación: El equipo técnico de Igarreta completó un programa de capacitación de formadores, obteniendo la certificación para ejecutar la instalación de los kits de conversión y liderar la transferencia de conocimientos técnicos en Argentina.

Estándares de calidad: Las conversiones locales se realizarán bajo los parámetros de montaje solicitados por RMA Automotive para mantener las especificaciones internacionales de la marca. Esquema de integración y opciones de suministro El convenio prevé dos modalidades de provisión según la escala y las necesidades operativas de los clientes corporativos: