Protestas en España por la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez a la crisis migratoria en Ceuta

Miles de manifestantes se reunieron este miércoles en distintas ciudades de España para protestar por la gestión del gobierno de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria en Ceuta, el enclave español en el norte de África.

Los partidos de la oposición acusan al gobierno de abandonar a los habitantes de Ceuta, mientras que el gobierno asegura que los partidos de derecha están haciendo un uso político de la crisis migratoria.

Un informe policial señaló que las fuerzas de seguridad marroquíes mostraron una "permisividad total" durante la afluencia sin precedentes de migrantes, apenas unos días después de que Sánchez insistiera en que Marruecos no era responsable.

El presidente del gobierno de España ha atribuido los cruces fronterizos a las redes de tráfico de personas y a la desinformación difundida en internet, que habrían alentado a miles de personas a cruzar la frontera.

Marruecos, por su parte, ha negado haber organizado o participado en los cruces masivos.

Reuters La situación en Ceuta ha derivado en una crisis al interior del gobierno de Pedro Sánchez.

Al menos 72.000 migrantes cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta los días 30 y 31 de julio. Aunque la mayoría ha regresado, unas 5.000 personas permanecen en campamentos improvisados o dispersos por las calles y playas de la ciudad.

La delicada situación en Ceuta ha provocado tensiones en la ciudad autónoma del norte de África y ha derivado en una crisis política para Sánchez.

Los residentes locales se manifiestan casi a diario, exigiéndole al gobierno que los migrantes sean devueltos a sus países de origen o que sean redistribuidos por toda España.

Las protestas de este miércoles fueron impulsadas por ayuntamientos de toda España donde gobiernan o tienen una fuerte presencia los principales partidos de la oposición: el conservador Partido Popular (PP) y Vox.

Los manifestantes exigen la dimisión de Sánchez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estuvo presente en el mitin de Madrid, donde se congregaron más de 50.000 personas, según cifras del gobierno.

"Una ciudad de España ha sido invadida, ocupada y, lamentablemente, esto ha ocurrido con el conocimiento del gobierno de España", dijo.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, aseguró que Sánchez actúa "al servicio del régimen marroquí, como un lacayo".

"Ceuta no está en venta"

También hubo una gran manifestación en Ceuta, donde los participantes cantaban: "Ceuta no está en venta, hay que defender Ceuta".

"La respuesta ha sido inadecuada, tardía y, para colmo, ha supuesto un incumplimiento total del deber por parte del gobierno", dijo a Reuters David Hernandez, un profesor de 45 años.

"No podemos ser ciudadanos de segunda clase, y nuestra frontera no debe ser ignorada", agregó.

La presión sobre el gobierno de Sánchez ha aumentado después de que medios españoles difundieran un informe presentado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional que apunta a la implicación de gendarmes marroquíes en los cruces de migrantes.

El informe policial sostiene que el despliegue policial marroquí en torno a la frontera "era claramente menor de lo habitual" y menciona a migrantes que hablaban de una "actitud pasiva" durante los cruces.

Reuters Unas 5.000 personas permanecen en campamentos improvisados en Ceuta.

Sin embargo, no acusó categóricamente a Marruecos de estar detrás de la afluencia.

Por su parte, Marruecos mantiene una antigua reivindicación sobre Ceuta y la ciudad autónoma vecina de Melilla, que han sido durante mucho tiempo un punto de fricción en las relaciones diplomáticas entre los dos países.

En agosto aparecieron numerosas publicaciones en redes sociales que presentaban la valla fronteriza entre Marruecos y Ceuta como segura y de fácil acceso, a pesar de que, según cifras del alcalde, al menos 100 personas murieron al intentar nadar alrededor de la valla.

El sitio de verificación de datos Maldita indicó que antes del 30 de julio, cuando comenzó la llegada masiva de migrantes, circularon en redes sociales marroquíes mensajes que alentaban a las personas a intentar cruzar la frontera tras una sentencia emitida en junio por el Tribunal Supremo de España.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC