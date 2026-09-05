La película de Netflix ideal para el fin de semana que revive uno de los hallazgos más increíbles de la historia

Una propiedad en la campiña inglesa, varios montículos de tierra y la sospecha de que algo importante podía esconderse debajo. Con esos elementos arranca La excavación , una película británica disponible actualmente en Netflix Argentina que reconstruye un hallazgo ocurrido realmente en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

La historia se sitúa en 1939 y sigue a Edith Pretty, una viuda que contrata a Basil Brown, un arqueólogo autodidacta, para investigar unas extrañas elevaciones ubicadas dentro de su propiedad en Suffolk. Lo que comienza como una excavación relativamente pequeña termina revelando algo que nadie esperaba encontrar.

Debajo de uno de aquellos montículos apareció la huella de un barco de 27 metros de longitud enterrado durante el siglo VII. En su interior había una cámara funeraria con joyas de oro, objetos de plata, utensilios y el famoso casco de Sutton Hoo. El British Museum considera el descubrimiento uno de los más importantes de la arqueología británica.

La película no se limita al momento del descubrimiento. También muestra las tensiones entre quienes participaron de la excavación, las diferencias entre los especialistas y el clima cada vez más inquietante de una Europa que estaba a punto de entrar en guerra .

Ralph Fiennes interpreta a Basil Brown, mientras que Carey Mulligan encarna a Edith Pretty. El elenco suma además a Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin y Ken Stott, una combinación que convierte al apartado interpretativo en otro de los puntos fuertes de la producción.

Netflix y la historia que cambió lo que se sabía

La importancia de Sutton Hoo fue mucho más allá del valor de los objetos encontrados. El barco y sus tesoros ayudaron a modificar la imagen que existía sobre la Inglaterra de comienzos de la Edad Media y demostraron que aquellas sociedades mantenían conexiones comerciales que llegaban mucho más lejos de lo que se pensaba.

La excavación está basada en la novela de John Preston y Netflix la presenta como una película de época, emocional, basada en hechos reales y aclamada por la crítica. La historia privilegia los personajes y el contexto por encima del espectáculo, por lo que funciona especialmente bien para quienes buscan algo tranquilo pero atrapante para una tarde de fin de semana. Además, detrás de lo que muestra la pantalla hay un detalle todavía más sorprendente: Edith Pretty fue reconocida legalmente como propietaria del tesoro, pero decidió donarlo al British Museum, donde buena parte de las piezas continúa conservándose.

Disponible actualmente en Netflix Argentina, La excavación es una película que combina historia, misterio y drama sin necesidad de inventar una gran aventura: el descubrimiento que cuenta fue suficientemente extraordinario en la vida real.