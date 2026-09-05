La película de Netflix que mezcla romance y comedia y es ideal para este sábado

Netflix tiene una película con Anne Hathaway, Peter Dinklage y Marisa Tomei sobre un compositor bloqueado que encuentra inspiración de manera inesperada.

Netflix suma con frecuencia a su catálogo películas de distintos géneros. Para los amantes de las comedias y los romances, aquí les dejamos la indicada: Llegó a mí (She Came to Me), una película estadounidense estrenada en 2023. Fue escrita y dirigida por Rebecca Miller y tiene como protagonistas a Peter Dinklage, Anne Hathaway y Marisa Tomei.

La historia se centra en Steven Lauddem, un compositor de ópera que atraviesa un bloqueo creativo. El músico no consigue terminar la partitura de su gran obra y necesita encontrar una nueva fuente de inspiración. Por sugerencia de su esposa Patricia, una exterapeuta, decide salir en busca de nuevas experiencias.

En ese recorrido, Steven tiene un encuentro casual con Katrina Trento, una mujer que termina convirtiéndose en una inesperada fuente de inspiración. A partir de ese momento, la vida del compositor comienza a cambiar. La película combina esta historia con otros vínculos amorosos y familiares que se desarrollan en Nueva York.

La comedia perfecta para disfrutar este sábado en Netflix NETFLIX. Llegó a mi El elenco principal está encabezado por Peter Dinklage, quien interpreta a Steven Lauddem, y Anne Hathaway, en el papel de Patricia Jessup-Lauddem. Marisa Tomei interpreta a Katrina Trento. También forman parte del reparto Joanna Kulig como Magdalena Szyskowski, Brian d'Arcy James como Trey Ruffa, Evan Ellison como Julian Jessup y Harlow Jane como Tereza Szyskowski.

Llegó a mí pertenece a los géneros de comedia, drama, romance y música. La película tiene una duración de 102 minutos. Tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 2023, donde fue presentada como película inaugural. Más tarde llegó a los cines de Estados Unidos el 6 de octubre de ese año.