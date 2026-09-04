Netflix: la película española ideal para reír y desconectar este fin de semana

Netflix cuenta con un amplio catálogo de producciones españolas en las que se destacan reconocidos actores y actrices del país europeo. Entre ellas se encuentra Amor de madre, una comedia estrenada en 2022 y protagonizada por Carmen Machi y Quim Gutiérrez.

La película comienza con una situación inesperada: José Luis es abandonado por su prometida en el altar, quien decide escapar con su amante. A pesar del mal momento, hay algo que el joven no está dispuesto a perder: el viaje de luna de miel que ya tiene reservado en un hotel all inclusive de la isla Mauricio.

Para evitar que todo el dinero gastado en el viaje se pierda, Mari Carmen, su madre, decide acompañarlo. Lo que debía ser una romántica luna de miel para una pareja recién casada termina convirtiéndose en un particular viaje entre madre e hijo. La propia sinopsis oficial de la película plantea una pregunta: ¿qué podría salir mal?

Mientras José Luis intenta atravesar uno de los momentos más inesperados de su vida y adaptarse a un viaje que había imaginado completamente diferente, su madre comienza a disfrutar de unas vacaciones que terminan convirtiéndose en una de las mejores experiencias de su vida.

El elenco de Amor de madre La película cuenta con un elenco encabezado por Carmen Machi y Quim Gutiérrez, quienes interpretan a Mari Carmen y José Luis, respectivamente. El reparto también incluye a Justina Bustos, actriz argentina, además de Celia Freijeiro, Andrés Velencoso y Yolanda Ramos, entre otros.