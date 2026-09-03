Cómo ahuyentar las moscas del jardín con trucos casero y económicos
Los días cálidos atraen moscas a tu hogar y jardín. Te contamos cómo combatirlas con trucos caseros y económicos, además de medidas básicas de higiene.
La primavera no solo trae más flores y aromas al jardín, también favorece la aparición de insectos molestos como las moscas. Con algunos trucos caseros es posible mantenerlas alejadas y reducir su presencia tanto dentro de la casa como en los espacios exteriores.
Estos insectos suelen aparecer con mayor frecuencia cuando suben las temperaturas, ya que el calor acelera su ciclo de reproducción y hace que los restos de alimentos se descompongan más rápido. Esa combinación las atrae constantemente hacia cocinas, patios y jardines.
Dos trucos caseros para ahuyentar moscas
Uno de los métodos más conocidos consiste en pinchar varios clavos de olor en medio limón y dejarlo cerca de ventanas, puertas o la mesa del comedor. El aroma cítrico combinado con el del clavo de olor resulta desagradable para las moscas y ayuda a mantenerlas alejadas de esos ambientes.
Otra alternativa es preparar una mezcla con vinagre de alcohol y unas gotas de jabón para platos en un recipiente. El vinagre atrae a las moscas, mientras que el jabón rompe la tensión superficial del líquido y hace que queden atrapadas, por lo que funciona como una trampa sencilla para colocar en la cocina o el patio.
Además de estos trucos caseros, mantener la basura bien cerrada, limpiar los restos de comida y ventilar los ambientes ayuda a reducir la presencia de moscas durante los días más cálidos. Combinadas con estas medidas, las soluciones caseras pueden convertirse en una forma práctica de disfrutar la primavera con menos insectos alrededor.