Cómo ahuyentar las moscas del jardín con trucos casero y económicos

Los días cálidos atraen moscas a tu hogar y jardín. Te contamos cómo combatirlas con trucos caseros y económicos, además de medidas básicas de higiene.

La primavera no solo trae más flores y aromas al jardín, también favorece la aparición de insectos molestos como las moscas. Con algunos trucos caseros es posible mantenerlas alejadas y reducir su presencia tanto dentro de la casa como en los espacios exteriores.

Estos insectos suelen aparecer con mayor frecuencia cuando suben las temperaturas, ya que el calor acelera su ciclo de reproducción y hace que los restos de alimentos se descompongan más rápido. Esa combinación las atrae constantemente hacia cocinas, patios y jardines.

El vinagre con jabón funciona como una de las trampas caseras para moscas. Foto: shutterstock Dos trucos caseros para ahuyentar moscas Uno de los métodos más conocidos consiste en pinchar varios clavos de olor en medio limón y dejarlo cerca de ventanas, puertas o la mesa del comedor. El aroma cítrico combinado con el del clavo de olor resulta desagradable para las moscas y ayuda a mantenerlas alejadas de esos ambientes.

Otra alternativa es preparar una mezcla con vinagre de alcohol y unas gotas de jabón para platos en un recipiente. El vinagre atrae a las moscas, mientras que el jabón rompe la tensión superficial del líquido y hace que queden atrapadas, por lo que funciona como una trampa sencilla para colocar en la cocina o el patio.