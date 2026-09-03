¿Por qué los perros huelen las partes íntimas? esto es lo que intentan descubrir

La razón científica por la que los perros siempre huele la entrepierna de las personas. ¿Incómoda costumbre?

Los perros no tienen vergüenza. Es una escena típica cuando llegas a casa o cuando recibes visitas: tu mascota va directo a la entrepierna. Aunque para nosotros resulta incómodo, para tu peludo es el equivalente a leer tu perfil completo.

Perros y el mapa de olores que revela todos tus secretos Resulta que los humanos tenemos glándulas apocrinas concentradas en las axilas y la ingle. Estas glándulas liberan feromonas con datos valiosos sobre nuestro estado de ánimo, salud, dieta y cambios hormonales. Tu mascota capta estas sustancias químicas de inmediato porque su sentido del olfato supera al nuestro por miles de veces.

El órgano vomeronasal de tu perro procesa cada químico para entender exactamente quién eres y cómo te sientes hoy. Si estás con el periodo, embarazada, tuviste relaciones o volviste del gimnasio, tu olor corporal cambia por completo. Para él no hay mala intención ni falta de respeto, solo es curiosidad pura sobre tu estado actual.

Acercar el hocico a esa zona es la forma natural en que los perros se saludan y recogen información de otros seres vivos. Cuando saludan a un humano, simplemente aplican la misma táctica que usan con otros perros para saber si eres alguien confiable. Para ellos no existen los tabúes ni las normas sociales que nosotros inventamos.