WhatsApp lanzará una advertencia para quienes usan versiones no oficiales de la app

WhatsApp detectó que muchos usuarios acceden desde versiones y extensiones no oficiales de la app y prepara una advertencia sobre riesgos de seguridad.

WhatsApp está desarrollando una advertencia para alertar a los usuarios que conectan su cuenta a través de app no oficiales.

WhatsApp está desarrollando una nueva función de seguridad que alertará a los usuarios cuando detecte que están conectando su cuenta a través de un cliente web no oficial. La novedad está siendo probada en la versión beta de WhatsApp para Android y todavía está en desarrollo.

La advertencia aparecerá en la pantalla de Dispositivos vinculados, donde los usuarios administran todos los dispositivos conectados a su cuenta. Cuando WhatsApp detecte que el acceso se realiza desde una versión web no oficial, mostrará un mensaje en la parte inferior de la pantalla indicando que es necesario cambiar al cliente oficial para mantener la cuenta segura. El aviso seguirá apareciendo hasta que el usuario cambie al WhatsApp Web oficial en su navegador.

La advertencia aparecerá en la pantalla de Dispositivos vinculados y seguirá mostrándose hasta que el usuario cambie al cliente oficial. Foto: Archivo Por qué es peligroso usar versiones no oficiales de WhatsApp Web Una versión no oficial de WhatsApp Web actúa como intermediario entre la cuenta y el servidor, lo que significa que los mensajes, los contactos y los archivos multimedia pueden quedar expuestos a software que WhatsApp no desarrolló ni puede verificar.

Esta advertencia llega meses después de que WhatsApp alertara a unos 200 usuarios en Italia sobre la instalación de spyware a través de una versión falsa de la aplicación distribuida por enlaces de phishing. Una vez instalada, esa app no oficial podía acceder a mensajes privados, contactos, micrófono, cámara y datos de otras aplicaciones.