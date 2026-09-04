Netflix: la miniserie española perfecta para reír este fin de semana

Netflix tiene una comedia romántica española de 8 capítulos sobre dos hombres que se conocen por un mensaje enviado por error.

Netflix cuenta con un amplio catálogo de producciones españolas, entre ellas Smiley, una comedia romántica ambientada en Barcelona. La serie llegó a la plataforma en 2022 y presenta una historia de amor que comienza a partir de un mensaje de voz enviado por error.

La trama sigue a Álex, un camarero que acaba de atravesar un desengaño amoroso, y Bruno, un arquitecto aficionado al cine. Un mensaje que Álex quería enviar a otra persona termina llegando por equivocación al teléfono de Bruno. Ese incidente provoca que ambos se conozcan y comiencen a acercarse.

A partir de ese primer contacto, la historia muestra los encuentros y desencuentros entre los protagonistas. También dedica espacio a sus amigos y a las relaciones que los rodean. La serie aborda las dudas, las inseguridades y las oportunidades que pueden aparecer cuando se busca una relación sentimental.

NETFLIX Smiley está basada en la obra de teatro homónima escrita por Guillem Clua, quien también participó en la adaptación para televisión. La producción fue realizada en Barcelona y combina castellano y catalán. Cuenta con ocho episodios que tienen una duración aproximada de entre 35 minutos, por lo que se puede completar en pocas horas.

El reparto principal está encabezado por Carlos Cuevas, como Álex, y Miki Esparbé, como Bruno. También participan Pepón Nieto como Javier, Meritxell Calvo como Vero, Giannina Fruttero como Patricia, Eduardo Lloveras como Albert, Ruth Llopis como Núria y Ramon Pujol como Ramón.