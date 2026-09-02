Un pueblo en Brasil con noches mágicas perfecto para escapar en primavera

Cambias el mapa por completo. Existe un pequeño rincón en las montañas de Brasil que pocos turistas conocen y que florece con un encanto único durante la primavera .

Se trata de Penedo, una colonia de origen finlandés ubicada en el estado de Río de Janeiro. Este lugar ofrece un aire fresco de sierra, arquitectura escandinava y una gastronomía llena de chocolates artesanales y truchas frescas.

Las noches en Penedo tienen una magia especial que enamora a cualquier visitante desde el primer minuto. Sus calles se iluminan con luces cálidas, entre fábricas de chocolate, pequeñas tiendas de artesanías y buena música en vivo.

Para los viajeros argentinos que buscan huir de las playas repletas de gente, esta opción resulta ideal. La primavera trae temperaturas amables para caminar tranquilo durante el día y noches frescas que invitan a tomar un buen vino.

Llegar desde los aeropuertos principales de Río de Janeiro o São Paulo es sencillo y rápido por carretera. Es un trayecto corto que te lleva directo a un paisaje verde, rodeado de montañas y cascadas naturales.

A diferencia de los destinos costeros tradicionales, Penedo mantiene precios accesibles en hospedaje y comida. Es una gran oportunidad para disfrutar una escapada diferente, comer delicioso y relajarse en pareja o con amigos.

El clima primaveral permite hacer senderismo por la mañana y descansar en cabañas rodeadas de vegetación en la tarde. Sin dudas, la calma de este valle finlandés te hace desconectar por completo de la rutina diaria.