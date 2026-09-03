La Ruta 40 atraviesa este pequeño pueblo de la Patagonia y se convierte en su avenida principal

En el oeste de Chubut , la Ruta Nacional 40 deja por un momento de parecer una carretera interminable y entra directamente en Gobernador Costa, un pueblo de la Patagonia asentado en el valle del arroyo Genoa. La ruta se transforma allí en su avenida principal antes de continuar viaje hacia otros destinos del sur argentino.

La localidad fue fundada en 1925 y creció en una zona históricamente vinculada con la ganadería. El entorno combina la amplitud de la estepa con serranías y la cercanía de la Cordillera de los Andes, un paisaje muy distinto al de los bosques que suelen asociarse con la Patagonia cordillerana.

Una de las particularidades del pueblo está en su ubicación. Gobernador Costa se encuentra a unos 179 kilómetros de Esquel y funciona como una parada natural para quienes recorren este tramo de la Ruta 40, aunque vale la pena salir del camino principal y dedicar algunas horas a conocerlo .

Entre los lugares para visitar está el Museo Regional Valentín Saihueque , que reúne fotografías y objetos relacionados con antiguos pobladores de la zona y permite conocer parte de la historia de las comunidades que habitaron este sector de Chubut. En su patio también hay una escultura dedicada al caballo criollo y al pueblo tehuelche.

Desde el pueblo se pueden realizar caminatas y conocer distintos paisajes del valle del arroyo Genoa.

Otra parada es el Centro Artesanal, donde se mantienen técnicas y trabajos vinculados con los pueblos originarios. Allí pueden encontrarse piezas realizadas con lana, madera, cerámica y piedras, además de observar parte del proceso de elaboración de las artesanías.

Quienes prefieren salir del casco urbano pueden realizar caminatas y trekking por los alrededores. A unos 90 kilómetros del pueblo se encuentra el Lago Azul, un pequeño espejo de agua inmerso en el paisaje patagónico que permite sumar una excursión más larga al recorrido.

El caballo también ocupa un lugar importante en la identidad de Gobernador Costa. Cada febrero se realiza la Fiesta Provincial del Caballo, con desfiles, jineteadas y actividades camperas que recuerdan la fuerte relación de esta zona de Chubut con la actividad ganadera.

Para llegar desde Esquel hay que recorrer unos 179 kilómetros por la Ruta 40. Desde Comodoro Rivadavia la distancia ronda los 400 kilómetros. Gobernador Costa puede parecer apenas otra parada en un viaje largo, pero este pueblo permite conocer una cara menos turística de la Patagonia, entre estepa, historia rural y enormes paisajes abiertos.