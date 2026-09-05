Netflix: la película argentina de intriga ideal para ver este fin de semana

La película argentina La ira de Dios en Netflix se sumerge en un misterio donde cada muerte familiar podría ser obra de un escritor perturbado.

Netflix tiene en su catálogo grandes producciones del cine argentino y una de ellas es La ira de Dios, una película basada en el libro La muerte de Luciana B. de Guillermo Martínez. Es una opción ideal para quienes buscan una historia de intriga y suspenso, con elementos propios del thriller psicológico.

De qué trata La ira de Dios La trama sigue a Luciana, una joven que trabaja como asistente de un exitoso escritor de novelas llamado Kloster, interpretado por Diego Peretti. La joven se ve obligada a renunciar luego de que el escritor se sobrepasa con ella. A partir de ese momento, cada integrante de su familia comienza a morir en situaciones extrañas.

Poco a poco, Luciana empieza a sospechar que Kloster está detrás de las muertes, aunque no consigue reunir ninguna prueba que permita demostrarlo. Convencida de que existe una relación entre el escritor y las tragedias que atraviesa su familia, decide buscar ayuda para descubrir la verdad.

Es entonces cuando Luciana recurre al periodista Esteban Rey, interpretado por Juan Minujín, para intentar demostrar su teoría y encontrar pruebas que vinculen a Kloster con las muertes de sus familiares.

La ira de Dios tiene una duración de 1 hora y 40 minutos y fue dirigida por el cineasta argentino Sebastián Schindel. La película combina misterio, suspenso y drama para construir una historia en la que nada parece ser lo que aparenta.