Cómo blanquear la tapa amarilla del inodoro en simples pasos

Descubrí el secreto casero para devolverle el blanco a la tapa del inodoro, un truco que combina bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Con el paso del tiempo, el plástico de la tapa del inodoro suele volverse amarillo. Para devolverle un aspecto más blanco sin recurrir a productos costosos, hay dos ingredientes que suelen estar en casa y funcionan muy bien juntos: bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Estos dos productos se ganaron un lugar entre los trucos caseros porque ayudan a remover las manchas sin dañar el plástico. El bicarbonato actúa como un abrasivo suave que desprende la suciedad acumulada, mientras que el agua oxigenada contribuye a aclarar las zonas amarillentas que aparecen con el uso y el paso del tiempo.

Un proceso sencillo para con ingredientes fáciles de conseguir. Foto: Imagen creada con IA Cómo blanquear la tapa del inodoro con dos ingredientes El primer paso es mezclar dos cucharadas de bicarbonato de sodio con un poco de agua oxigenada hasta formar una pasta espesa. Después, aplicala sobre toda la superficie, prestando especial atención a las zonas donde el amarillo sea más intenso.

Dejá actuar la mezcla durante 30 minutos y luego frotá suavemente con una esponja. Para terminar, enjuagá con agua tibia y secá la superficie con un paño limpio para mejorar el resultado.

El error más común al intentar blanquear el plástico Al momento de la limpieza de la tapa del inodoro, también es importante tener en cuenta el material. Aunque muchas personas recurren al cloro para blanquear, en las tapas de plástico puede terminar acentuando el amarillento con el paso del tiempo.