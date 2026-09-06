Netflix estrenó la segunda temporada de la serie de las 100 millones de visualizaciones

La trama de la serie de Netflix retoma la historia un año después, cuando Eddie y Susie intentan expandirse internacionalmente y se topan con la mafia italiana.

El pasado jueves, Netflix estrenó la segunda temporada de The Gentlemen, la serie que en su primera entrega superó las 100 millones de visualizaciones globales entre 2024 y 2025. El esperado regreso generó ansiedad en la audiencia.

Netflix: de qué se trata “El aristócrata Eddie pasa de duque a barón de la droga cuando hereda un imperio de la marihuana… y se asocia con una dinastía criminal que tiene sus propios planes”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming sobre las temporadas de la serie.

La confianza en este universo criminal es tal que tiempo atrás, junto al lanzamiento del trailer oficial, la compañía confirmó por anticipado la realización de una tercera temporada.

Netflix estrenó ocho episodios. En esta nueva etapa, la trama de la serie retoma la historia un año después de los acontecimientos iniciales. Tras consolidar su dominio sobre el crimen organizado británico, la dupla conformada por Eddie (Theo James) y Susie (Kaya Scodelario) decide dar un arriesgado paso hacia la expansión internacional intentando desembarcar en el mercado italiano.

Sin embargo, el movimiento no resultará sencillo. En el nuevo territorio deberán chocar contra la feroz resistencia de la mafia local, reacia a ceder terreno ante los aristócratas británicos. A esta amenaza externa se le sumarán las tensiones internas provocadas por Bobby (Ray Winstone), cuyas decisiones cada vez más erráticas e impredecibles pondrán en jaque la estabilidad del imperio que tanto les costó construir.