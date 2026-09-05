Oferta imperdible: Walmart rebajó el Samsung Galaxy S25 FE y sorprende con su precio

En Walmart México se encuentra de oferta un dispositivo ideal para quienes buscan potencia extra para tareas exigentes, más allá de navegar por redes sociales o mirar videos. En esta oportunidad, el Samsung Galaxy S25 FE de 256 GB (en su elegante color Jet Black) registró una importante rebaja en su precio, convirtiéndose en una opción muy atractiva para importar.

Este modelo de Samsung se destaca por ofrecer un rendimiento de gama alta, herramientas avanzadas de inteligencia artificial y la promesa de 7 años de actualizaciones de sistema, todo a un costo significativamente menor que los buques insignia de la línea S.

Los puntos fuertes del Galaxy S25 FE son su cámara y funciones de IA.

Su cámara frontal de 12 MP, un 20% más nítida que en generaciones anteriores , garantiza selfies detalladas con colores naturales. Además, incorpora el motor ProVisual Engine , optimizado para capturar imágenes con gran nivel de detalle incluso en escenarios de poca luz o de noche.

Asimismo, el sistema de edición generativa permite mover u omitir objetos, eliminar sombras molestas y lograr retoques hiperrealistas. También facilita añadir elementos creativos, rellenar fondos o restaurar fotografías antiguas con un par de toques.

El Samsung S25 FE cuenta con un diseño elegante y brillante. Archivo

El precio en Walmart

El smartphone está publicado en la tienda online de Walmart México a $11.999 pesos mexicanos, lo que al cambio actual equivale a aproximadamente $1.067.836 pesos argentinos. Se trata de un valor sumamente competitivo si se tiene en cuenta la gama del teléfono y su almacenamiento de 256 GB.

Sin embargo, antes de realizar la compra debés considerar el servicio de courier privado (puerta a puerta o consolidador internacional). Al ingresar el paquete a la Argentina bajo el régimen de pequeños envíos por courier, la Aduana aplica la normativa correspondiente sobre impuestos y aranceles de importación, lo que sumará un costo extra sobre el precio final publicado.