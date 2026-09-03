El truco casero para recuperar las zapatillas blancas sin dañar el material

Unas zapatillas blancas pueden perder su aspecto limpio después de una sola salida, pero devolverles luminosidad no exige recurrir al bicarbonato ni al vinagre. La clave está en retirar primero la suciedad seca, utilizar poca humedad y elegir un producto suave según el material, sin tratar igual la tela, el cuero y la goma.

Un truco casero difundido para la limpieza profunda mezcla una pequeña cantidad de limpiador en crema con unas gotas de detergente para platos. Sin embargo, no todas las superficies toleran las micropartículas abrasivas de la misma manera. La alternativa más prudente es reservar la crema para la suela de goma —siempre después de realizar una prueba— y utilizar agua tibia con jabón líquido suave sobre la parte superior. El detergente ayuda a desprender residuos grasos, pero debe aplicarse en cantidades mínimas para evitar marcas o acumulaciones.

Antes de usar cualquier líquido, hay que retirar los cordones y las plantillas, y eliminar el polvo o el barro seco con un cepillo de cerdas suaves. Luego se prepara un recipiente con agua tibia y unas pocas gotas de detergente. La esponja, el paño o el cepillo deben quedar apenas húmedos, nunca empapados. Conviene avanzar por sectores, desde la parte superior hacia la suela, con movimientos cortos y sin ejercer demasiada presión.

La espuma y la suciedad desprendida se retiran inmediatamente con una microfibra limpia. En la goma puede emplearse un cepillo más firme y, si se prueba el limpiador en crema, deberá mantenerse alejado de costuras, pegamentos y detalles coloreados.

La tela admite un cepillo blando y pasadas suaves, pero absorber demasiada agua puede deformarla o dejar aureolas. En el cuero liso resulta preferible trabajar con un paño húmedo, poca presión y retirar rápidamente cualquier resto de jabón. La gamuza requiere otro tratamiento: debe cepillarse en seco y no conviene mojarla. La guía oficial de Converse recomienda probar primero la solución en una zona oculta y desaconseja el lavarropas tanto para los modelos de lona como para los de cuero. No existe, por lo tanto, una fórmula universal que pueda utilizarse sin revisar previamente el material y las indicaciones de cada fabricante.

Los cordones se lavan por separado para acceder mejor al contorno de los ojales y evitar que queden sectores oscuros. Pueden remojarse en la misma mezcla suave, frotarse entre sí y enjuagarse completamente. Las plantillas removibles necesitan poca humedad: alcanza con un paño o un cepillo blando. La guía de limpieza de Adidas también aconseja emplear agua jabonosa o productos específicos, trabajar suavemente sobre la capellada y retirar la suciedad con una toalla de microfibra. Si hay estampados, piezas pegadas o terminaciones especiales, siempre prevalecen las instrucciones incluidas en la etiqueta.

El secado que evita deformaciones y manchas

El último paso puede definir el resultado. Las zapatillas deben secarse a temperatura ambiente, en un espacio ventilado y alejadas del sol directo. Colocar papel absorbente blanco en el interior ayuda a conservar la forma y retirar humedad; habrá que reemplazarlo cuando se empape. No se recomienda utilizar radiadores, secadores de pelo ni secarropas, ya que el calor puede alterar el cuero, encoger la tela o debilitar los adhesivos.

Tanto Adidas como Converse indican que el secado debe hacerse al aire. Solo cuando la parte interna, los cordones y las plantillas estén completamente secos conviene volver a armar el calzado y usarlo.