Asado banderita a la parrilla: receta fácil y tiempo de cocción

Este corte fino del costillar se cocina en pocos minutos y requiere controlar las brasas, el tiempo y la temperatura interna para lograr un buen resultado.

El asado banderita se caracteriza por sus tiras delgadas, el corte transversal del hueso y una cocción rápida sobre las brasas.

Hay cortes que no necesitan una cocción larga para convertirse en el centro de la parrilla. El asado banderita, cortado de manera transversal y en tiras delgadas, permite preparar una comida rápida, con una superficie bien dorada y el sabor concentrado de la carne junto al hueso.

La receta para cuatro personas requiere 1,5 kilos de asado banderita de aproximadamente un centímetro y medio de grosor, sal parrillera o gruesa y carbón o leña. Como complemento, se puede preparar una salmuera con agua, sal, ajo y romero, una provenzal fresca o un chimichurri con orégano, ají molido, vinagre y aceite. La clave está en elegir tiras de espesor parejo para que todas alcancen el punto al mismo tiempo.

Cómo preparar las brasas y la carne El fuego debe encenderse con suficiente anticipación para conseguir brasas firmes, sin llamas directas ni sectores todavía negros. Una vez distribuidas debajo de la parrilla, se busca una intensidad media a alta y uniforme. La grilla tiene que estar limpia y caliente antes de colocar la carne. Las tiras pueden retirarse de la heladera unos minutos antes de la cocción, pero no deben quedar expuestas durante períodos prolongados, sobre todo en jornadas calurosas. Antes de llevarlas al fuego, se coloca sal de ambos lados sin agregar aceite.

El asado se acomoda sobre la parrilla con espacio entre cada pieza. Por su poco espesor, no necesita movimientos constantes: entre ocho y diez minutos del primer lado suelen alcanzar para formar una costra marcada. Luego se gira cada tira con una pinza, sin pincharla, y se completa la cocción durante otros cinco a siete minutos. Los tiempos son orientativos y pueden cambiar según el grosor, la distancia respecto de las brasas y la potencia del fuego. Para garantizar una cocción segura, la referencia más precisa es verificar con un termómetro que el centro alcance los 71 °C.

El reposo y los condimentos finales Cuando las tiras estén listas, conviene retirarlas a una tabla limpia y dejarlas reposar entre dos y cuatro minutos. Ese intervalo ayuda a que los jugos se distribuyan dentro de la carne antes del corte. La salmuera puede aplicarse en pequeñas cantidades durante los últimos minutos sobre la parrilla, mientras que la provenzal o el chimichurri funcionan mejor al servir. El acompañamiento puede mantenerse simple: ensalada, papas asadas, vegetales a las brasas o pan. Como la banderita tiene hueso y una proporción variable de grasa, los 1,5 kilos indicados resultan adecuados para cuatro comensales, aunque la cantidad puede ajustarse si se sirven otros cortes o entradas.