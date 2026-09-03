Por qué recomiendan mezclar dos cucharadas de azúcar con el shampoo

El azúcar puede transformarse en un práctico aliado para la rutina de cuidado del cabello . Al usarse con moderación, actúa como un exfoliante casero eficaz para retirar impurezas, grasa y acumulación de cosméticos, dejando el cuero cabelludo mucho más limpio.

Especialistas en dermatología coinciden en que exfoliar la piel de la cabeza ayuda a descongestionar los folículos y permite que otros tratamientos capilares actúen con mayor efectividad.

Al sumar una pizca de este ingrediente al lavado habitual, la textura granulada ejerce una acción mecánica sobre la raíz que ayuda a remover las células muertas, el exceso de sebo y elimina acumulaciones de geles fijadores y cremas de peinar.

Es muy importante tener en cuenta que esta técnica busca limpiar a fondo la raíz y potenciar la luminosidad, pero no representa un tratamiento para reparar puntas abiertas ni un acelerador del crecimiento del pelo.

Para no alterar la fórmula original ni la conservación del producto, nunca se debe volcar el azúcar dentro de la botella de shampoo. La forma adecuada es preparar únicamente la dosis que se usará en el momento.

Colocar la cantidad habitual de shampoo en la mano y añadir entre una y dos cucharadas pequeñas de azúcar. Esparcir la pasta sobre el cuero cabelludo y realizar masajes circulares con las yemas de los dedos durante un minuto. Evitar usar las uñas o hacer demasiada fuerza para no irritar la piel.

Después retirar toda la mezcla con abundante agua tibia hasta asegurarse de que no queden granos depositados. Aplicar el acondicionador únicamente de medios a puntas.