Está en Jujuy, atraviesa la Puna a más de 4.200 metros y conecta Argentina con Chile por una ruta rodeada de paisajes únicos de la cordillera.

El paso de Argentina a Chile que es una alternativa a Los Libertadores: Paso de Jama

Quienes piensan en viajar desde Argentina a Chile por tierra, el Paso Los Libertadores suele ser la primera opción que aparece. Sin embargo, hay caminos que son mucho más que una forma de llegar a otro país. El Paso de Jama es uno de ellos.

El recorrido atraviesa la Puna jujeña, cruza la cordillera de los Andes y permite llegar por uno de los sectores más altos del territorio nacional. El paso internacional se encuentra en la provincia de Jujuy y une el paraje de Jama con la localidad chilena de San Pedro de Atacama. Está ubicado a unos 4.200 metros sobre el nivel del mar. Por eso, el viaje tiene características muy diferentes a las de otros cruces fronterizos entre ambos países.

Cómo llegar a este cruce Para llegar desde el lado argentino hay que recorrer la Ruta Nacional 52. El camino atraviesa la Puna y continúa hasta el límite con Chile. Del otro lado, la conexión sigue por territorio chileno hacia San Pedro de Atacama. La RN 52 es, además, parte de un corredor que conecta el norte argentino con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.

La altura es uno de los aspectos que más caracteriza a este cruce. La zona presenta un clima frío y árido de montaña. Las condiciones pueden cambiar y, durante determinados períodos, el tránsito puede verse afectado por fenómenos meteorológicos. Por eso, antes de emprender el viaje es fundamental consultar el estado del paso y de la ruta.

El paso de Argentina a Chile que es una alternativa a Los Libertadores: Paso de Jama TripAdvisor Este paso de Argentina a Chile es importante para el transporte de cargas El recorrido también tiene importancia para el transporte de cargas. La Ruta Nacional 52 forma parte del denominado Eje de Capricornio, una vía estratégica para la conexión comercial entre distintas regiones de Sudamérica y los puertos del Pacífico. No se trata solamente de un camino utilizado por turistas.