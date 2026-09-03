"Terremoto político": qué pasaría si Donald Trump se inclinara por Argentina en la disputa por Malvinas

"Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas" . Eso fue lo que contestó el presidente Donald Trump cuando le preguntaron en una conferencia de prensa si su gestión podría retirar el apoyo estadounidense a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas .

Las declaraciones, que generaron mucha repercusión en los medios argentinos e ingleses, tienen que ver con la presión que le está imponiendo Trump al Reino Unido para que destine un 5% de su PBI en gasto de defensa . Se trata de una estrategia que el Pentágono quiere implementar para que la OTAN no dependa bélicamente de los Estados Unidos, como ocurrió en la Guerra de Rusia-Ucrania.

O se aumenta el gasto militar, o abandonamos el respaldo a Reino Unido en la disputa por Malvinas : algo así parecería querer decir el presidente estadounidense.

"Trump está enojado con el Reino Unido, porque Estados Unidos fue el apoyo que Gran Bretaña necesitó para poder realizar la campaña en las islas y no siente que haya una actitud recíproca. Sin el apoyo de Estados Unidos, a Inglaterra le hubiese costado el doble de tiempo y recursos", explicó Alejandro Corbacho, politólogo y especialista en historia diplomática y militar, en diálogo con MDZ .

¿Y por qué se dio ese respaldo, exactamente? En 1982, año en que se desató el conflicto, el mundo ya había entrado en lo que los internacionalistas llaman "Segunda Guerra Fría": el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos se había recalentado, el país norteamericano había redoblado la apuesta y el apoyo explícito que recibía por parte del Reino Unido era considerado fundamental.

"Las islas Malvinas eran un interés muy fuerte para el Reino Unido, y el no apoyo a Margaret Thatcher en esa guerra significaba perder un aliado importantísimo en Europa y el debilitamiento de los Estados Unidos sobre la Unión Soviética", indicó Corbacho.

La postura neutral que adoptó EE.UU. luego de la guerra

No obstante, después de que terminara la guerra, Estados Unidos tomó otro rumbo. En noviembre del '82, la ONU llamó a una asamblea para debatir la reanudación de las negociaciones entre Argentina y Reino Unido y así llegar a una solución pacífica con respecto a la soberanía de Malvinas. El país norteamericano votó a favor, junto con otros 89 países más.

El que guió este nuevo rumbo fue George Shultz, el entonces Secretario de Estado del presidente Reagan. A Shultz le habían llegado comentarios -dentro de la misma administración Reagan- sobre las consecuencias que había generado el apoyo tan masivo y visible hacia los británicos en Latinoamérica. "Estuve de acuerdo con nuestra decisión de apoyarla (a Margaret Thatcher), pero sentí que era hora de reparar el daño causado a nuestros intereses en Sudamérica", escribió Shultz en uno de sus libros.

Qué pasaría si Donald Trump apoya a la Argentina en la disputa por Malvinas

"La verdad que sí, es un comentario importante, porque en todos estos años después de la guerra no hemos escuchado una frase tan contundente por parte de un funcionario de los Estados Unidos. Si rever la posición quiere decir que Estados Unidos considera que las islas son argentinas, eso sí sería un terremoto político para los británicos. Ellos se van a resistir, pero sería un apoyo muy fuerte", afirmó Corbacho.

No obstante, el especialista resaltó otra alternativa: "También podría no suceder nada. Si efectivamente el Reino Unido aumenta su presupuesto de defensa y hace una declaración más fuerte de apoyo a los Estados Unidos, ahí Trump podría dar marcha atrás con sus declaraciones. Es algo importante lo que dijo Trump, pero hay que tener cuidado con el entusiasmo excesivo", dijo.

Por otro lado, el politólogo resaltó el aspecto estratégico de las islas: "Hoy en día, no son solo las islas Malvinas, sino que es toda la región. Es el Atlántico Sur y la Antártida lo que está en juego. China tiene una base en la Argentina y los Estados Unidos no. Puede ser que también estén pensando en eso: nosotros les damos apoyo y ustedes una base. Trump no quiere a China en la zona", concluyó.