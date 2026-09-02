Donald Trump: Estados Unidos tiene un control "casi total" del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha insistido este martes en que Washington tiene un control "casi total" del estrecho de Ormuz , a la par que ha sostenido que le da "completamente igual" si Irán firma un acuerdo que, ha considerado, "para ellos no vale nada".

"Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía en pleno colapso. Simplemente están viviendo lo inevitable ", ha apuntado el jefe de la Casa Blanca en un mensaje en redes sociales.

En la misma publicación, el mandatario ha negado estar "intentando obligar a Irán a sentarse a la mesa de negociaciones" al tiempo que se ha preguntado sobre "¿cuándo se levantará el pueblo iraní para luchar?".

Las declaraciones de Trump están enmarcadas en una jornada en la cual el Ejército estadounidense ha vuelto a lanzar ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, la cual sucede a otra oleada, el día anterior, de bombardeos contra la isla de Larek.

Concretamente, las autoridades iraníes han denunciado la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, por causa de un ataque perpetrado por las tropas estadounidenses contra la localidad de Kuhestak, en el condado de Sirik, en la provincia de Hormozgan (sur), donde estaba siendo celebrada una boda.

Donald Trump llevó la presión de Esados Unidos al estrecho de Ormuz. Foto Efe EFE

La "guerra económica contra Irán"

Aludiendo a la "guerra económica" contra Irán, anunciada a finales del pasado mes de agosto por el propio Trump en aras de asfixiar a la economía iraní y aislar al país internacionalmente, se ha pronunciado este martes el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien ha recalcado que Washington cortará "todos" los "vínculos económicos" de la República Islámica "con el mundo exterior".

"Tanto si empezamos por los vecinos del Golfo, muchos de los cuales mantienen relaciones comerciales con ellos, como si empezamos por países lejanos que les alquilan aviones, no vamos a detenernos", ha asegurado el alto funcionario en una entrevista para la cadena Newsmax.

En ella, Bessent se ha referido a la amenaza de sanciones lanzada este viernes contra la sucursal del banco Misr, el segundo más grande de Egipto, en Emiratos Árabes, aseverando que sus sucursales en Dubai "han sido cerradas", si bien al día siguiente del anuncio la entidad bancaria se comprometió a prestar toda la cooperación posible al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"Golpe definitivo"

Concretamente, el Tesoro considera que la entidad financiera es "un eje financiero fundamental para el régimen" iraní, ya que entre enero de 2024 y junio de 2026 "procesó aproximadamente 1.800 millones de dólares (1.550 millones de euros) para 103 empresas que podrían formar parte de redes bancarias en la sombra iraníes".

"Estamos tomando medidas cada día. Es de esperar que sancionemos a otro banco", ha avanzado recordando que "cuando se sanciona a estos bancos, quedan fuera del negocio", así como "excluidos del sistema del dólar".

Finalmente, el jerarca estadounidense ha asegurado saber "quién está ayudando a los iraníes" y agregado que ello "se va a acabar" al calor de este "golpe definitivo para el régimen (iraní) tras 47 años". Dpa