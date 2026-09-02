Donald Trump dijo que Venezuela aún no está lista para votar aunque espera elecciones "pronto"

El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que Venezuela todavía no reúne las condiciones necesarias para celebrar elecciones , aunque expresó su expectativa de que los comicios puedan realizarse pronto. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de los venezolanos, coincidió en que habrá un proceso electoral, pero aclaró que no existe una fecha definida y que dependerá de las condiciones del país.

“No creo que estén preparados todavía”, respondió Trump ante periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre la posibilidad de que Venezuela vuelva a las urnas. Sin embargo, inmediatamente dejó abierta la posibilidad de que el proceso pueda concretarse en un plazo cercano: “Pero pronto. Esperamos poder hacerlo pronto”.

La definición del mandatario estadounidense establece que, para Washington, el proceso electoral venezolano todavía requiere una etapa previa antes de avanzar hacia los comicios. Trump sostuvo que la transición es reciente y que primero debe consolidarse el nuevo escenario político surgido después de la caída del régimen de Maduro.

Las declaraciones de Trump fueron seguidas por las de Delcy Rodríguez, quien confirmó que Venezuela tendrá elecciones, aunque evitó establecer una fecha. “He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas dudas de eso”, afirmó la presidenta encargada durante una comparecencia junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright.

Rodríguez también señaló que desde enero trabaja por la convivencia democrática y para que se levante definitivamente el sistema de sanciones impuesto a Venezuela. “En Venezuela hay una Constitución y hay un sistema democrático previsto en la Constitución”, sostuvo. La mandataria agregó una precisión sobre el calendario electoral: “Yo no fijo fecha”.

Delcy Rodríguez confirmó un incremento salarial para mayo. EFE

De esta manera, su declaración coincide con Trump en que todavía no hay una convocatoria definida, pero ratifica que habrá un proceso electoral cuando Venezuela esté preparada.

Trump, además, aseguró que Rodríguez quiere que se celebren elecciones y elogió su gestión. “Delcy lo quiere, pero todavía no están preparados”, afirmó. También dijo que está haciendo “un trabajo muy, muy bueno” y que “es muy respetada”.

Una nueva relación entre Washington y Caracas

El planteo de Trump se produce en el marco del cambio en la relación entre Estados Unidos y Venezuela desde enero. Tras la captura y deposición de Nicolás Maduro en una operación militar, la Administración Trump abrió contactos con el nuevo gobierno de Rodríguez y posteriormente restableció las relaciones diplomáticas con Caracas.

El mandatario estadounidense vinculó esa nueva relación con una estrategia más amplia para transformar las condiciones económicas venezolanas. “Los sacamos de una dictadura y nos llevamos muy bien con el Gobierno”, sostuvo.

En paralelo, ambos países profundizaron este miércoles su cooperación energética. Empresas internacionales formalizaron acuerdos para ampliar la extracción de crudo y recuperar infraestructura vinculada al sistema eléctrico venezolano.

Chevron anunció que proyecta invertir más de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que pretende duplicar su producción venezolana hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios. La italiana Eni también suscribió acuerdos con Caracas para ampliar su participación en el sector petrolero.

Chris Wright calificó la jornada como “un día histórico en la transformación de Venezuela” y afirmó que la energía es “el catalizador para transformar Venezuela”. También aseguró que Washington busca avanzar “a la velocidad de la luz”.

Trump había anunciado la semana pasada un acuerdo que calificó de “histórico”, por el cual Estados Unidos tendrá el control de la explotación de 17 yacimientos petrolíferos venezolanos, que albergan cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.