Nuevo DNI electrónico 2026: quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta

La llegada del nuevo DNI electrónico generó dudas sobre una posible renovación obligatoria durante septiembre. Sin embargo, no existe una convocatoria general para reemplazar todos los documentos. Quienes tengan una credencial vigente podrán continuar utilizándola hasta su vencimiento, mientras que el nuevo formato se entrega en los trámites iniciados ante el Renaper.

El documento comenzó a emitirse en 2026 y suma una tarjeta de policarbonato con chip sin contacto, datos biométricos protegidos y nuevos recursos contra falsificaciones. También funciona como documento electrónico de viaje dentro del Mercosur. La Disposición 55/2026, vigente desde el 1° de febrero, aprobó sus características. El propio organismo aclaró que el cambio de formato es voluntario y que los ejemplares anteriores conservan su validez.

Quiénes deben actualizar el DNI en septiembre La renovación corresponde a las personas cuya fecha de vencimiento figure durante septiembre de 2026. Los documentos de argentinos y extranjeros mayores de 14 años tienen una vigencia de 15 años desde su emisión, por lo que el dato que debe revisarse es el impreso en el frente de la tarjeta. También necesitan iniciar el trámite quienes hayan perdido el DNI, sufrido un robo o tengan un ejemplar deteriorado. El cambio de domicilio genera obligatoriamente una nueva credencial con la dirección actualizada, según la información oficial de Renaper.

Las actualizaciones obligatorias para menores tampoco dependen de una convocatoria especial del mes. La primera debe efectuarse entre los 5 y los 8 años, momento en que se incorporan una nueva fotografía, la firma y la huella del niño. La segunda corresponde al cumplir 14 años y permite incorporar al titular al padrón electoral. Quienes lleguen a esas edades durante septiembre o todavía tengan pendiente alguno de los trámites deberán gestionarlo. Después de la actualización de los 14 años, el nuevo ejemplar tendrá una vigencia de 15 años.

Cuánto cuesta tramitar el nuevo DNI electrónico El trámite regular cuesta $10.000 para ciudadanos argentinos. Ese valor se aplica a las actualizaciones de entre 5 y 8 años, la renovación de los 14, los cambios de domicilio, las rectificaciones y la solicitud de otro ejemplar por pérdida, robo o deterioro. Para extranjeros, la primera identificación, las actualizaciones y la emisión de una nueva tarjeta cuestan $20.000. El primer DNI de las personas nacidas en territorio argentino, desde el nacimiento hasta los 18 años, no tiene costo. Tampoco se cobra la primera rectificación realizada al amparo de la Ley de Identidad de Género.