La rutina de Pablo Alborán para mantenerse en forma a los 37 años: qué desayuna

Pablo Alborán contó cómo combina running, natación y otros ejercicios con un desayuno basado en huevos para mantenerse activo y sentirse mejor.

Pablo Alborán mantiene una rutina marcada por el ejercicio y una alimentación que busca ser equilibrada. El cantante español, de 37 años, contó en distintas oportunidades cuáles son algunas de las actividades que realiza durante sus días libres y qué suele comer.

Una de sus prácticas favoritas es salir a correr al aire libre junto a su perro. Según explicó, ambos suelen recorrer el campo durante una hora o una hora y media. Para el artista, la actividad física no tiene solamente que ver con mantenerse en forma.

Alborán también aseguró que hacer ejercicio influye en su descanso. En más de una oportunidad señaló que el día que no hace deporte, duerme mal. Además, explicó que siente que entrenar es una necesidad dentro de su vida cotidiana.

Con el tiempo, el cantante también cambió su manera de entrenar. Antes estaba muy pendiente del peso que utilizaba. Ahora prefiere ejercicios funcionales y movimientos que le permitan hacer distintas actividades en poco tiempo. La idea, según contó, también es sentirse mejor arriba del escenario.

Además de correr, incorpora natación y busca completar alrededor de 1.400 metros. Su rutina también incluye remo, paddle surf y ejercicios funcionales con poco peso. De esta manera, combina distintas disciplinas en lugar de concentrarse únicamente en un tipo de entrenamiento.