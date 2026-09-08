Cómo cultivar lavanda por esquejes y reproducir la planta en pocas semanas

Llega la primavera y con ella el momento ideal para multiplicar la lavanda. El paso a paso para hacer esquejes en casa.

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La lavanda puede multiplicarse a partir de un tallo. Foto: Shutterstock

Una de las plantas que más destaca en primavera es la lavanda. Gracias a sus colores, su forma arbustiva y su aroma, conquista a cualquiera que pase cerca de ella. Por eso, aprender a reproducirla por esquejes es una de las formas más rápidas y sencillas de multiplicarla.

Sin necesidad de semillas, la lavanda puede reproducirse a partir de un tallo sano de una planta ya desarrollada para que comience a generar nuevas raíces. Con algunos cuidados básicos de jardinería, el esqueje puede empezar a enraizar en pocas semanas.

Cómo reproducir la lavanda por esquejes Elegir un tallo sano y semileñoso de entre 10 y 15 centímetros.

Cortarlo con una tijera limpia justo debajo de un nudo.

Retirar las hojas de la parte inferior del tallo para dejar libre la zona que irá bajo tierra.

Plantar el esqueje en una maceta con sustrato liviano y buen drenaje.

Regar apenas para mantener la humedad sin encharcar. La lavanda es una planta muy resistente que puede soportar agobiantes días de calor y temperaturas muy frías. Foto: Wikipedia Durante las primeras semanas conviene colocar la maceta con el esqueje en un lugar con buena luz, pero sin sol intenso directo durante todo el día. Cuando el tallo comience a desarrollar raíces y a emitir nuevos brotes, estará listo para trasplantarse.