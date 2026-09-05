El truco de la tapa de sartén para limpiar las cortinas sin descolgarlas y dejarlas impecables
Para una limpieza profunda y sin esfuerzo de tus cortinas, un truco viral de TikTok combina vinagre y una tapa de sartén, evitando el engorroso proceso de lavado tradicional.
Las cortinas están en permanente contacto con el polvo, las mascotas y el roce diario del suelo. Aunque los especialistas en limpieza recomiendan lavarlas mensualmente, lo cierto es que descolgarlas, quitarles los ganchos, pasarlas por el lavarropas y volver a colgar telas húmedas requiere un tiempo y un esfuerzo que la mayoría de las personas no tiene.
En momentos donde las soluciones exprés ganan terreno en las redes sociales, la cuenta de TikTok @TheCherryStyle compartió un método viral que utiliza vinagre y una tapa de sartén para dejarlas impolutas, desinfectadas y sin malos olores en pocos minutos y sin desmontar nada.
Esta técnica es especialmente efectiva en cortinas ligeras, telas sintéticas y estores. No obstante, se aconseja evitar su aplicación en tejidos muy delicados (como terciopelo o seda) o en piezas de tonos oscuros que puedan decolorarse o desgastarse.
Cómo preparar la mezcla y aplicar el truco paso a paso
En un recipiente amplio o bol, mezclá los siguientes ingredientes:
500 ml de vinagre blanco de alcohol (desinfecta y neutraliza malos olores).
125 ml de detergente lavavajillas (remueve la mugre y la grasa del aire).
2 litros de agua caliente o tibia.
El secreto de la tapa de sartén
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Sumergí una toalla de microfibra limpia en la mezcla y escurrila muy bien para que quede húmeda pero no gotee.
Envolvé una tapa redonda de sartén o cacerola con el paño húmedo, sujetando la tela alrededor del agarre superior para usarla como una superficie de frotado firme y uniforme.
Pasá la tapa envuelta de arriba hacia abajo sobre toda la superficie de la cortina colgada. El vapor del agua tibia y la fricción pareja de la tapa eliminarán la mugre acumulada al instante.
Dejá secar las cortinas al aire con la ventana abierta.
Consejos para conservar tus cortinas impecables
Al ser un elemento central en la decoración del hogar, la estética de los textiles importa. Para extender su vida útil, aspiralas periódicamente para remover el polvo superficial, tratá las manchas apenas se produzcan y evitá la exposición directa y prolongada al sol, ya que los rayos UV pueden debilitar los tejidos y decolorar las telas.