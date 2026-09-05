El truco de la tapa de sartén para limpiar las cortinas sin descolgarlas y dejarlas impecables

Para una limpieza profunda y sin esfuerzo de tus cortinas, un truco viral de TikTok combina vinagre y una tapa de sartén, evitando el engorroso proceso de lavado tradicional.

El truco para mantener las cortinas blancas y desinfectadas.

Las cortinas están en permanente contacto con el polvo, las mascotas y el roce diario del suelo. Aunque los especialistas en limpieza recomiendan lavarlas mensualmente, lo cierto es que descolgarlas, quitarles los ganchos, pasarlas por el lavarropas y volver a colgar telas húmedas requiere un tiempo y un esfuerzo que la mayoría de las personas no tiene.

En momentos donde las soluciones exprés ganan terreno en las redes sociales, la cuenta de TikTok @TheCherryStyle compartió un método viral que utiliza vinagre y una tapa de sartén para dejarlas impolutas, desinfectadas y sin malos olores en pocos minutos y sin desmontar nada.

Esta técnica es especialmente efectiva en cortinas ligeras, telas sintéticas y estores. No obstante, se aconseja evitar su aplicación en tejidos muy delicados (como terciopelo o seda) o en piezas de tonos oscuros que puedan decolorarse o desgastarse.

Cómo preparar la mezcla y aplicar el truco paso a paso En un recipiente amplio o bol, mezclá los siguientes ingredientes: