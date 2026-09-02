Limpieza: si tienes moho por el frío, haz esto con vinagre y bicarbonato

El truco definitivo con vinagre y bicarbonato para borrar el moho de tu casa en minutos. Purifica tus espacios.

El moho no perdona. Aparece sin aviso cuando el frío aprieta y más si tienes las ventanas cerradas. Es una alternativa barata, rápida y segura para proteger la salud de tu familia.

Un remedio casero que elimina el moho Solo necesitas juntar dos cosas simples que seguro ya tienes guardadas en la cocina. La mezcla de vinagre blanco con bicarbonato es un clásico que nunca falla porque afloja la suciedad más pegada de forma directa.

Consigue una botella con atomizador y mezcla ambos ingredientes despacio para evitar que la espuma se salga. Aplica bastante líquido sobre el área afectada sin miedo, ya sean muros, cerámica del baño o trozos de tela con manchas.

Deja actuar la preparación entre 5 y 10 minutos para que el ácido del vinagre haga su trabajo. Cuando pase ese tiempo, toma un trapo limpio, pasa la mano con firmeza sobre la superficie y mira cómo el residuo sale de una vez.