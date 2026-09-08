Adiós al polvo pegado a la escoba: el sencillo truco con una bolsa de plástico que facilita la limpieza
El secreto para mantener la escoba limpia y libre de residuos reside en un método económico que aprovecha la electricidad estática generada por una bolsa de plástico.
Muchas veces pasar la escoba no parece ser suficiente para dejar los pisos impecables. Al barrer, gran parte del polvo queda pegado en las cerdas o se levanta por el aire, y al intentar juntar la mugre con la palita suele quedar esa molesta línea de suciedad que parece imposible de recoger. Para solucionar este problema cotidiano existe un truco casero y económico que utiliza una simple bolsa de plástico.
Esta técnica consiste en envolver el cabezal de la escoba con una bolsa antes de comenzar la limpieza. El plástico arrastra los residuos sin que se adhieran a los pelos del cepillo, lo que te evita tener que limpiarlo a mano después.
El éxito de este hack se debe a la electricidad estática que se genera por la fricción del plástico contra el suelo al barrer. Este fenómeno actúa como un imán para los residuos más livianos, atrayendo con extrema facilidad pelusas, polvo fino acumulado, pelos humanos, pelaje de mascotas, migas y pequeñas partículas secas.
Paso a paso: cómo aplicar el truco de la bolsa
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Guardá las bolsas: Podés reutilizar bolsas de supermercado o incluso los envases plásticos de los panificados o productos del almacén.
Cubrí las cerdas: Introducí la parte inferior de la escoba dentro de la bolsa, cubriendo bien todas las cerdas.
Atala al palo: Usá las asas o tiras de la bolsa para amarrarla firmemente al mango de la escoba. Si no tiene tiras, asegurate de fijarla bien colocándole un trozo de cinta adhesiva alrededor.
Barré como de costumbre: Pasá la escoba por los ambientes; notarás cómo la mugre y los pelos se adhieren solos al plástico.
Retirá y descartá: Al terminar, quitá la bolsa con cuidado y tirala a la basura.
Se aconseja descartar la bolsa inmediatamente después de limpiar. Guardarla con los restos de suciedad acumulados provocará que el polvo se desprenda ante cualquier movimiento, ensuciando la zona donde se guarde y dispersando partículas en el aire que resultan muy perjudiciales para personas alérgicas o con problemas respiratorios.