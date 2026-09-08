Adiós al polvo pegado a la escoba: el sencillo truco con una bolsa de plástico que facilita la limpieza

El secreto para mantener la escoba limpia y libre de residuos reside en un método económico que aprovecha la electricidad estática generada por una bolsa de plástico.

El truco de la escoba para limpiar mejor el hogar.

Muchas veces pasar la escoba no parece ser suficiente para dejar los pisos impecables. Al barrer, gran parte del polvo queda pegado en las cerdas o se levanta por el aire, y al intentar juntar la mugre con la palita suele quedar esa molesta línea de suciedad que parece imposible de recoger. Para solucionar este problema cotidiano existe un truco casero y económico que utiliza una simple bolsa de plástico.

Esta técnica consiste en envolver el cabezal de la escoba con una bolsa antes de comenzar la limpieza. El plástico arrastra los residuos sin que se adhieran a los pelos del cepillo, lo que te evita tener que limpiarlo a mano después.

El éxito de este hack se debe a la electricidad estática que se genera por la fricción del plástico contra el suelo al barrer. Este fenómeno actúa como un imán para los residuos más livianos, atrayendo con extrema facilidad pelusas, polvo fino acumulado, pelos humanos, pelaje de mascotas, migas y pequeñas partículas secas.