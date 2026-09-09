El destino de la Patagonia que recibe miles de ballenas y se convierte en un espectáculo único en primavera
La temporada de avistaje de ballenas en Chubut se extenderá hasta fines de noviembre, ofreciendo opciones especiales como salidas al atardecer y experiencias personalizadas.
Es el momento perfecto para visitar la Patagonia argentina porque se acaban de registrar 1.375 ballenas francas australes en las costas de Chubut, marcando el inicio de una de las temporadas más atractivas para observarlas.
El relevamiento fue realizado el domingo 6 de septiembre por el Laboratorio de Mamíferos Marinos (LAMAMA) del CESIMAR-CONICET, permitiendo identificar también a 409 crías. El dato resulta más que motivador, ya que coincide con el comienzo de la temporada alta de avistaje.
Precios y cómo reservar la excursión
El avistaje embarcado se realiza mediante excursiones que parten desde Puerto Pirámides y están disponibles del 1 de septiembre al 30 de noviembre. Tarifas de referencia:
Adultos (+13 años): desde $195.000 ARS.
Menores (3 a 12 años): desde $97.500 ARS.
Bebés (menores de 3 años): sin costo / tarifa bonificada según la prestadora.
Al momento de reservar de manera online, el sistema solicita ingresar la cantidad de pasajeros y el mes elegido. Previamente, la plataforma consulta si el usuario es residente argentino: "Si vivís en la Argentina, vas a abonar tu reserva a través de Mercado Pago. En caso contrario, el pago se realiza mediante PayPal", detallan desde una de las agencias oficiales.
Opciones especiales para el recorrido
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Última salida del día: permite apreciar el atardecer mientras el sol colorea los acantilados. Es una alternativa ideal para fotógrafos o para quienes buscan evitar los horarios de mayor concurrencia.
Salidas especiales y personalizadas: diseñadas para grupos de fotografía, viajes familiares privados o lunas de miel. Para estas experiencias a medida, la reserva debe gestionarse directamente por WhatsApp.