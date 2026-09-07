Gran Turismo 7 se actualiza en PlayStation 5: 12 nuevos autos, circuitos y más modos de juego gratis
La actualización Spec IV de Gran Turismo 7 llegará a PlayStation 5 en dos partes y sumará carreras aleatorias, pruebas de derrape online y un modo Familiar.
Gran Turismo 7, disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5, se prepara para recibir una de sus actualizaciones más importantes desde su lanzamiento. Se trata de Spec IV, una renovación que llegará gratis y que estará dividida en dos partes, con lanzamientos previstos para octubre y diciembre. La propuesta suma contenido para quienes buscan más variedad al volante y, al mismo tiempo, apunta a ampliar la experiencia para jugadores con distintos niveles de habilidad.
La actualización llega mientras la franquicia se acerca a su 30 aniversario, una fecha que funciona como contexto ideal para ampliar el contenido de uno de los principales simuladores de conducción de PlayStation. En total, Spec IV incorporará 12 vehículos, dos circuitos y nuevos modos de juego, distribuidos entre las dos entregas.
Más allá de la cantidad de contenido, uno de los puntos más interesantes está en la forma en que Polyphony Digital busca modificar las carreras. La intención no parece limitarse a sumar autos o pistas, sino también introducir situaciones más variables para que cada competencia tenga una dinámica diferente.
Gran Turismo 7 suma nuevos autos y circuitos
La llegada de 12 nuevos coches será uno de los principales atractivos de Spec IV. La variedad de vehículos es una de las características históricas de Gran Turismo y constituye uno de los elementos que mantienen vigente al simulador incluso después de varios años en el mercado.
A esto se agregarán dos nuevos circuitos, que ampliarán las posibilidades de competición y permitirán combinar los nuevos vehículos con escenarios diferentes. El contenido estará repartido entre las dos etapas de la actualización, por lo que los jugadores tendrán novedades para descubrir durante octubre y diciembre.
Esta estrategia también ayuda a mantener activo el juego a largo plazo. En lugar de concentrar todas las novedades en un único lanzamiento, Spec IV propone dos momentos de renovación que pueden devolver a los jugadores al título durante los próximos meses.
Carreras aleatorias para cambiar las reglas
Una de las novedades que puede aportar mayor frescura son las Carreras aleatorias. Como su nombre indica, estas competencias modificarán las condiciones de cada prueba, evitando que las carreras mantengan siempre el mismo esquema.
El concepto resulta especialmente atractivo para quienes ya conocen buena parte del contenido de Gran Turismo 7. La posibilidad de enfrentarse a condiciones diferentes puede obligar a modificar la estrategia, la elección del vehículo y la manera de afrontar cada circuito.
También aparecen las Pruebas de derrape online, una modalidad orientada a poner a prueba aspectos diferentes de la conducción tradicional. En este caso, el manejo, la precisión y el estilo tendrán un papel central, con una propuesta pensada para quienes disfrutan de controlar el vehículo al límite.
Un modo Familiar pensado para todos
Spec IV también incorporará un modo Familiar, diseñado para jugadores con distintos niveles de experiencia. Es una incorporación interesante porque Gran Turismo 7, por su orientación de simulación, puede resultar exigente para quienes recién comienzan.
La nueva modalidad apunta justamente a reducir esa barrera de entrada y permitir que usuarios con diferentes habilidades puedan compartir la experiencia. De esta manera, el juego no queda limitado únicamente a quienes dominan las técnicas de conducción más avanzadas.
En ese sentido, la actualización amplía el público potencial de Gran Turismo 7 sin abandonar el componente de simulación que caracteriza a la franquicia. La idea es ofrecer una experiencia más accesible sin quitar protagonismo a quienes buscan precisión y desafío.
Cómo actualizar Gran Turismo 7 gratis
La actualización Spec IV será gratuita para los jugadores de Gran Turismo 7 en PlayStation 4 y PlayStation 5. Para instalarla, la consola debe estar conectada a internet y el usuario tiene que localizar el juego en la pantalla de inicio o dentro de su biblioteca.
Luego hay que presionar el botón de opciones del mando sobre el ícono de Gran Turismo 7 y seleccionar “Buscar actualización”. Si existe una nueva versión disponible, la consola comenzará la descarga y posteriormente instalará el contenido.