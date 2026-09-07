Steam alcanza un récord histórico con 720 juegos nuevos en una semana

Steam atraviesa un momento de crecimiento sin precedentes. La plataforma de Valve se consolidó hace años como uno de los principales escaparates para los juegos de PC y, especialmente, para los desarrolladores independientes que buscan llegar a una audiencia global. Sin embargo, la enorme cantidad de lanzamientos también expone un problema cada vez más evidente: hay tantos juegos disponibles que conseguir visibilidad se convirtió en una tarea casi imposible.

Durante la semana comprendida entre el 24 y el 30 de agosto de 2026, Steam recibió 720 nuevos juegos , una cifra récord para la plataforma. Los datos fueron difundidos por Thomas Bidaux, director ejecutivo de ICO Partners, firma que desde hace años realiza un seguimiento de los lanzamientos que llegan a la tienda digital de Valve .

La plataforma Steam recibió más de cien nuevos videojuegos diarios durante la última semana de agosto.

El número resulta difícil de dimensionar. En apenas siete días se publicaron, en promedio, 102 juegos por día, lo que equivale a aproximadamente cuatro nuevos títulos cada hora.

El crecimiento también puede observarse al comparar las cifras actuales con las de años anteriores. En 2013, Steam recibió apenas 436 lanzamientos durante todo el año. En 2024, en cambio, fueron más de 19.000 los videojuegos que llegaron a la plataforma, mientras que durante 2025 se registraron alrededor de 21.000 estrenos.

Todo indica que 2026 podría superar nuevamente esa marca. Durante la primera mitad del año se lanzaron aproximadamente 12.000 títulos.

Bidaux ya había anticipado esta situación a comienzos de agosto, cuando informó que 670 juegos habían debutado en Steam durante una sola semana. En aquel momento consideró que superar los 700 lanzamientos era sólo cuestión de tiempo. Finalmente, su predicción se hizo realidad, aunque llegó antes de lo esperado: reconoció que el récord se produjo “un mes antes de lo previsto”.

Steam enfrenta un catálogo cada vez más amplio, dificultando que los desarrolladores independientes consigan visibilidad. Steam

El otro lado del récord: la mayoría pasa inadvertida

La cifra puede parecer una buena noticia para los desarrolladores independientes. Publicar un videojuego resulta más accesible que nunca y Steam ofrece la posibilidad de poner una creación al alcance de millones de usuarios.

El problema aparece cuando se observa qué sucede después del lanzamiento. De los 720 juegos estrenados durante aquella semana, 530 acumularon entre 0 y 9 reseñas de usuarios. En el extremo opuesto, apenas 10 títulos superaron las 1.000 valoraciones.

El dato refleja una realidad incómoda: para la enorme mayoría de los desarrolladores, publicar un juego no significa necesariamente encontrar jugadores en PC.

Incluso existe la posibilidad de que algunos de esos títulos hayan sido probados únicamente por amigos, familiares o un pequeño grupo de seguidores. En una tienda con miles de novedades cada año, lograr que un juego aparezca frente a los jugadores adecuados puede ser tan importante como desarrollar una buena propuesta.

Cuando destacar es casi tan difícil como desarrollar

Steam ya vivió casos recientes que demuestran que todavía es posible alcanzar el éxito desde la escena independiente. Juegos como Peak, Schedule 1, Balatro y Megabonk consiguieron llamar la atención de miles de jugadores y transformarse en fenómenos. Pero esos casos representan una pequeña parte del enorme catálogo que llega cada semana.

Por cada indie que consigue convertirse en un éxito inesperado, existen muchos otros que desaparecen rápidamente entre las novedades de la tienda. El problema no parece estar relacionado únicamente con la calidad: simplemente hay demasiadas propuestas compitiendo por el tiempo y el dinero de los mismos jugadores.

La enorme cantidad de lanzamientos convierte a Steam en un mercado competitivo para estudios independientes. Steam

Un catálogo gigantesco, pero una atención limitada

Los datos de ICO Partners muestran que esta situación no es nueva. Según el informe, alrededor del 80% de los juegos que debutaron en Steam durante 2024 no fueron jugados en lo absoluto.

El récord de 720 lanzamientos semanales, por lo tanto, tiene una doble lectura. Por un lado, demuestra que Steam continúa siendo una plataforma abierta para nuevos estudios y creadores que quieren distribuir sus videojuegos. Por otro, evidencia que la enorme cantidad de propuestas puede terminar jugando en contra de los propios desarrolladores.

Para los jugadores, tener más opciones puede parecer una ventaja. Para quienes intentan destacar en ese océano de lanzamientos, en cambio, conseguir apenas unos minutos de atención puede convertirse en el verdadero desafío.