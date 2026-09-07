Timex lanza un nuevo reloj en colaboración con Snoopy inspirado en lo vintage

La legendaria marca Timex presenta un modelo exclusivo junto a Snoopy. Descubre todos los detalles de este lanzamiento con estilo clásico.

El diseño retro vuelve a conquistar el mercado de los accesorios con una propuesta sumamente atractiva. La reconocida firma Timex sorprende a los fanáticos de la relojería al lanzar una colaboración oficial junto al icónico personaje Snoopy. Esta pieza combina la elegancia tradicional de las colecciones clásicas con detalles artísticos modernos que enamoran a coleccionistas de todo el mundo.

La estética vintage domina la nueva colaboración entre la marca relojera y la célebre tira cómica. Timex La alianza entre la tradición de Timex y la simpatía de Snoopy El mercado estadounidense ya disfruta del nuevo Peanuts x Timex Legacy Mini Heart, la última creación colaborativa de la empresa norteamericana. Este modelo fusiona la arquitectura de la exitosa línea Legacy con el arte licenciado de la famosa franquicia. En el centro exacto de su esfera resalta la figura ilustrada del simpático beagle, aportando un toque lúdico a una estructura marcadamente elegante.

La pieza ostenta una caja de latón con bajo plomo y un refinado acabado en tono dorado cepillado y pulido. Con un diámetro de 25 milímetros, una longitud de 30 milímetros entre asas y un grosor de solo 8,5 milímetros, el perfil resulta sumamente estilizado. Un bisel acanalado rodea el conjunto para reforzar esa estética retro que evoca a las mejores piezas de colección de mediados del siglo pasado.

La esfera dorada del modelo Timex destaca por el grabado central del famoso personaje. Timex Estética dorada y diseño de inspiración vintage para el uso diario La esfera de esta joya presenta un acabado sunray en color dorado que refleja la luz con elegancia desde cualquier ángulo. Los índices aplicados para marcar las horas aportan textura, mientras que las agujas incorporan material luminoso para facilitar la lectura en ambientes de baja iluminación. Esta acertada combinación cromática realza la figura central del personaje, transformando cada mirada a la muñeca en un instante único.

Un cristal mineral de gran resistencia protege la esfera contra rayones cotidianos y variaciones térmicas. Para asegurar el ajuste perfecto, la compañía incorpora un brazalete de acero inoxidable de 12 milímetros que combina con la caja. Esta correa posee un cierre desplegable adaptable a muñecas de entre 135 y 190 milímetros de circunferencia, asegurando comodidad absoluta durante todo el día.