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Los cinco mejores relojes Timex que deberías comprar en 2026

Descubrí cuáles son los mejores relojes de la legendaria firma Timex para este año. Analizamos los modelos más resistentes y elegantes del mercado.

Emilio Murgo

Los nuevos relojes de Timex unifican la herencia estética con mecanismos de gran precisión para los usuarios en 2026.

Los nuevos relojes de Timex unifican la herencia estética con mecanismos de gran precisión para los usuarios en 2026.

Timex

El mercado de la joyería técnica experimenta un notable resurgimiento en el sector comercial argentino. La emblemática compañía estadounidense Timex lidera esta tendencia global mediante el lanzamiento de relojes que fusionan durabilidad extrema con precios altamente competitivos, capturando la atención de los coleccionistas y de los usuarios cotidianos por igual.

La necesidad de portar un accesorio confiable en la muñeca impulsa a las marcas tradicionales a reinventar sus catálogos históricos. En la actualidad, los consumidores no solo buscan un dispositivo que indique la hora exacta de manera digital, sino una pieza con carácter que resista el desgaste diario de las actividades urbanas o las exigencias del entrenamiento físico al aire libre.

El acero inoxidable consolida la durabilidad a largo plazo de las nuevas colecciones de relojes Timex.

El acero inoxidable consolida la durabilidad a largo plazo de las nuevas colecciones de relojes Timex.

Catálogo histórico: los mejores relojes Timex para el uso cotidiano

El Expedition Scout de 40 milímetros surge como la herramienta ideal para compaginar la rutina ciudadana con las escapadas de fin de semana. El accesorio incorpora números grandes de rápida lectura, una correa de tela de alta resistencia y el patentado sistema de iluminación Indiglo que resalta todo el dial en la oscuridad absoluta.

Timex Expedition Scout 40 mm: robustez diaria y aventura con correa de tela reforzada y el cl&aacute;sico sistema de iluminaci&oacute;n Indiglo.

Timex Expedition Scout 40 mm: robustez diaria y aventura con correa de tela reforzada y el clásico sistema de iluminación Indiglo.

Por su parte, el modelo Q Timex 1979 Reissue rescata las líneas estéticas de los años 70 que regresaron con enorme fuerza a los mostradores. Este cuadrante despliega un estilo retro muy atractivo, una pantalla con efecto de rayos de sol, caja de acero pulido y un bisel giratorio. Al utilizar un mecanismo de cuarzo alimentado por pila, garantiza un mantenimiento sencillo para afrontar los desafíos de este 2026.

Q Timex 1979 Reissue: estilo retro inspirado en los a&ntilde;os 70 con bisel giratorio y una esfera con efecto de rayos de sol.

Q Timex 1979 Reissue: estilo retro inspirado en los años 70 con bisel giratorio y una esfera con efecto de rayos de sol.

Distinción mecánica y formato automático en la muñeca

Para los compromisos laborales formales o las galas nocturnas, el catálogo presenta el refinado Marlin Automático. La pieza irradia un aire distinguido y antiguo muy buscado por los entusiastas de la vieja escuela.

Su principal virtud de ingeniería radica en que el rotor interno se nutre del movimiento natural de la muñeca para recargar energía, prescindiendo por completo de las baterías tradicionales. El diseño añade un cristal con curvatura en forma de burbuja que otorga un volumen tridimensional único.

Timex Marlin Autom&aacute;tico: elegancia cl&aacute;sica y distinguida que funciona con el movimiento de la mu&ntilde;eca gracias a su calibre mec&aacute;nico.

Timex Marlin Automático: elegancia clásica y distinguida que funciona con el movimiento de la muñeca gracias a su calibre mecánico.

Resistencia deportiva y cronometraje digital de alta duración

Los entusiastas del entrenamiento físico y las sesiones exigentes de gimnasio encuentran su aliado definitivo en el Ironman Classic 30. Este dispositivo digital de resina plástica tolera impactos severos y salpicaduras sin sufrir daños internos.

Añade funciones de cronómetro, temporizador y alarmas configurables. Su estructura ligera asegura comodidad total sobre la piel, consolidándose como uno de los formatos más clásicos e indestructibles de la firma.

Timex Ironman Classic 30: formato digital ultraligero y resistente a impactos, equipado con cron&oacute;metro ideal para el deporte.

Timex Ironman Classic 30: formato digital ultraligero y resistente a impactos, equipado con cronómetro ideal para el deporte.

Cronógrafos de acero para complementar el estilo de piloto

La herencia de la aviación se plasma de forma nítida en el Waterbury Traditional Chronograph. El armazón combina la elegancia de los metales pulidos con la agresividad de las piezas de piloto. Suma subesferas de cronógrafo para medir lapsos de tiempo exactos y una ventana discreta destinada al calendario mensual. La caja de acero inoxidable garantiza que la estructura resista el paso del tiempo por muchas décadas.

Timex Waterbury Traditional Chronograph: est&eacute;tica de piloto en acero inoxidable con subesferas de medici&oacute;n exacta y fechador mensual.

Timex Waterbury Traditional Chronograph: estética de piloto en acero inoxidable con subesferas de medición exacta y fechador mensual.

La madurez comercial de estos dispositivos demuestra que la tradición analógica convive en armonía con las demandas modernas. Los usuarios aprecian los formatos clásicos que no dependen de actualizaciones de software constantes para brindar un gran desempeño. El auge de las piezas mecánicas y los cuadrantes retro perfila un escenario vibrante para la marca en todo el territorio nacional, asegurando que la elección de estos relojes constituya una inversión de valor indiscutible a lo largo de este año 2026.

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