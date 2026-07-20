Las cinco mejores tablets de gama alta para comprar en 2026

Analizamos las mejores tablets de gama alta del mercado. Conocé los modelos más potentes para estudiar, trabajar y diseñar sin límites.

El segmento de las tablets de gama alta se renueva con pantallas envolventes y procesadores de máxima velocidad.

El mercado de las tablets experimenta una notable evolución gracias a la llegada de procesadores de última generación y sistemas avanzados de inteligencia artificial. Las principales marcas del sector renuevan sus catálogos con dispositivos de gama alta diseñados para sustituir de forma definitiva a las computadoras portátiles tradicionales.

Estos equipos premium capturan el interés de profesionales, estudiantes y creadores de contenido digital en la Argentina. La necesidad de contar con herramientas portátiles versátiles impulsa la demanda de dispositivos que combinan ligereza con un rendimiento gráfico sobresaliente.

Diversas alternativas compiten con solvencia dentro del ecosistema de las tablets premium. shutterstock El liderazgo de Android y Apple en el segmento de las tablets masivas La firma surcoreana sorprende al mercado con la nueva Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, considerada una de las mejores tablets con sistema Android. Este dispositivo porta una pantalla gigante de 14,6 pulgadas que facilita la multitarea y el consumo de contenidos. En su interior convive el potente procesador Dimensity 9400+, complementado con herramientas avanzadas de inteligencia artificial que permiten reemplazar una computadora de escritorio clásica.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra: La reina de Android: pantalla gigante de 14.6 pulgadas potenciada con inteligencia artificial para un rendimiento profesional. shutterstock Por otro lado, la manzana mordida conserva su hegemonía técnica con el Apple iPad Pro equipado con el chip M5. Esta variante incorpora un panel Ultra Retina XDR que brinda una calidad de imagen sin rival en la industria. Su arquitectura interna consolida a esta terminal como la opción más veloz del 2026 para la edición de video profesional y el diseño gráfico de alta complejidad.

Apple iPad Pro (M5): Máxima potencia creativa con el chip M5 y una pantalla Ultra Retina XDR, ideal para edición de video y diseño profesional. Apple Fluidez extrema y rendimiento gráfico a precios competitivos Para quienes buscan cuidar el presupuesto familiar sin resignar potencia, la OnePlus Pad 3 surge como la alternativa inteligente dentro de la gama alta. La firma asiática introduce una pantalla de 13,2 pulgadas que destaca por una tasa de refresco ultra rápida de 144 Hz, cualidad física que otorga transiciones sumamente fluidas al navegar o jugar. El corazón de este equipo late gracias al microchip Snapdragon 8 Elite, otorgando una gran velocidad de respuesta.