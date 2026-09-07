Nothing OS 5.0: novedades, cronograma y celulares compatibles con Android 17

El desarrollo de interfaces personalizadas para dispositivos móviles incorpora nuevas opciones de configuración y herramientas de procesamiento local. A través de la actualización Nothing OS 5.0 , la compañía detalló las características de su flamante software para sus teléfonos , optimizando el funcionamiento de la interfaz Nothing OS en terminales de la familia Nothing Phone compatibles con Android 17 .

El despliegue comenzó con un período de pruebas abiertas para el modelo Phone (3) y continuará de forma gradual hacia otros equipos de la marca durante las próximas semanas. Según Gizmochina el calendario oficial prevé la liberación de las versiones estables definitivas desde mediados de octubre hasta el cierre de enero de 2027.

La lista confirmada por el fabricante contempla la llegada del software a terminales recientes de su catálogo. Entre los equipos habilitados figuran el Nothing Phone (3), Nothing Phone (4a), Nothing Phone (4a) Pro, Nothing Phone (3a), Nothing Phone (3a) Pro, Nothing Phone (2a), Nothing Phone (2a) Plus, Nothing Phone (3a) Lite, Nothing Phone (4b) y el CMF Phone 2 Pro.

La versión Nothing OS 5.0 incorpora el tema Lucent con transparencias en el panel principal.

Por el contrario, los modelos Nothing Phone (1), Nothing Phone (2) y CMF Phone 1 quedan marginados de esta entrega. La compañía confirmó que estas tres unidades completaron su ciclo oficial de soporte técnico y no recibirán la compilación basada en la versión 17 de Android.

El entorno gráfico separa las notificaciones de los ajustes rápidos mediante gestos diferenciados. Deslizar desde la esquina superior izquierda muestra los avisos pendientes, mientras que el mismo movimiento desde el lateral derecho despliega un centro de control con barras deslizables para el brillo y el volumen del sistema.

Asimismo, la actualización suma el tema visual Lucent, que aplica efectos de desenfoque y transparencias sobre los widgets de la pantalla principal. Los iconos adoptan paletas tonales automáticas basadas en el fondo seleccionado, sumando relojes de pantalla de bloqueo denominados Gooey y Micrographics.

Herramientas de inteligencia artificial para teléfonos compatibles

En el apartado operativo, la plataforma estrena Essential Voice, un motor de voz local que acelera la transcripción de audio sin enviar datos a servidores externos. Por su parte, la función Essential Space clasifica capturas de pantalla y organiza fotografías de forma automática mediante algoritmos de aprendizaje de máquina.

Otra novedad destacada es Essential Apps Builder, una utilidad que permite programar aplicaciones sencillas mediante descripciones en lenguaje natural para instalarlas en la pantalla de inicio. Además, las luces posteriores reciben una aplicación Glyph dedicada para coordinar secuencias luminosas y alertas sonoras de forma independiente.

Calendario de distribución y base del sistema Android 17

El despliegue general de la versión estable iniciará a mediados de octubre en el modelo Phone (3) y continuará durante noviembre para las familias 4a y 3a. Los modelos 3a Lite y 4b completarán la distribución hacia fines de diciembre y mediados de enero de 2027, respectivamente.

El paquete integra las funciones nativas de Android 17, incluyendo un modo oscuro ampliado para programas sin soporte de fábrica y transferencia de archivos hacia dispositivos de otras marcas mediante códigos QR. Con esta entrega, Nothing OS 5.0 renueva el funcionamiento del Nothing Phone, aportando personalización y herramientas de procesamiento local para optimizar estos teléfonos bajo el entorno Nothing OS.