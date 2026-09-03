Redmi Note 17 Pro Max: análisis del celular de Xiaomi con batería de 10.000 mAh

La marca Xiaomi lanzó el Redmi Note 17 Pro Max, un dispositivo orientado a la autonomía energética y la durabilidad en la gama media.

El Redmi Note 17 Pro Max destaca por su resistencia al agua y su celda de gran capacidad.

A través del nuevo Redmi Note 17 Pro Max, la compañía Xiaomi presentó un teléfono para la gama media que sacrifica potencia bruta de procesamiento a cambio de una celda energética masiva y certificaciones de resistencia física sin precedentes en su segmento.

Isa Marciel La marca decidió omitir la nomenclatura 16 para alinear sus series numéricas directamente con los calendarios de la competencia internacional. Esta edición prémium de la familia Note llega al mercado europeo por 649 euros en su versión de 512 GB con 8 GB de memoria RAM, integrando un cargador de 100 vatios en su embalaje global.

Batería masiva y carga rápida en el Redmi Note 17 Pro Max El acumulador energético representa el pilar distintivo del equipo frente a sus rivales directos. La edición global cuenta con una celda de silicio y carbono de 10.000 mAh que permite alcanzar hasta tres jornadas completas de uso continuo, mientras que la variante para el mercado europeo adopta una capacidad de 9.210 mAh.

El diseño exterior del teléfono de Redmi incorpora un panel fotocromático sensible a los rayos ultravioleta. Imagen generada con IA El sistema de recarga por cable admite una potencia de 100 vatios y suma carga inversa por cable de hasta 27 vatios para abastecer a otros accesorios. La ingeniería de silicio y carbono contiene el volumen de la estructura, manteniendo el grosor general del dispositivo en 8,6 milímetros con un peso final de 225 gramos.

Pantalla AMOLED y resistencia estructural del teléfono En el frente, la unidad conserva un panel AMOLED de 6,83 pulgadas con resolución de 1.280 píxeles, tasa de refresco de 120 hercios y un brillo pico de 3.500 nits. La superficie está resguardada por cristal Gorilla Glass Victus 2 e incorpora un lector de huellas dactilares óptico de respuesta rápida bajo el vidrio.