Inteligencia artificial: Xiaomi de China revoluciona una prestigiosa feria en Alemania

Xiaomi ha compartido sus avances en el ecosistema inteligente 'Human x Car x Home', mostrando su inversión en inteligencia artificial (IA), las capacidades de interacción de su robot humanoide CyberOne y el nuevo 'smartphone' Xiaomi 18 Fold, además de anunciar la expansión del hogar inteligente con la llegada de Mijia a toda Europa.

La tecnológica china ha debutado en la feria de tecnología IFA 2026, que se celebra esta semana en Berlín ( Alemania ), donde ha reunido más de 380 productos y tecnología de vanguardia, bajo su ecosistema inteligente 'Human x Car x Home', en la que es su "mayor exhibición independiente en el extranjero".

En más de 3.300 metros cuadrados de stand, la compañía ha articulado su exposición en torno a los ámbitos de dispositivos personales , el hogar inteligente y la movilidad, con el objetivo de mostrar cómo la inteligencia artificial (IA) puede coordinar dispositivos y servicios en diferentes entornos para "generar experiencias más intuitivas en la vida cotidiana".

Además, la exposición se ha dividido en dos enfoques principales: 'AI Tomorrow' en referencia al futuro de la IA, y 'AI Today' que traslada estas capacidades a escenarios cotidianos.

Junto a ello, Xiaomi ha expuesto su portfolio de productos distribuidos en siete áreas, como son la cocina y almacenamiento de alimentos, la limpieza del hogar, la gestión del aire, el entretenimiento audiovisual, seguridad y protección, dispositivos personales y movilidad inteligente.

Todo ello impulsado por el sistema operativo Xiaomi HyperOS para conectar todos sus productos y servicios, permitiendo que funcionen conjuntamente en distintos escenarios y respondan de forma coordinada a las necesidades de los usuarios.

Xiaomi ofrece su robot humanoide CyberOne al mundo. Foto Xiaomi

El ecosistema "human x car x home"

Xiaomi lleva tres años desarrollando este ecosistema inteligente y, como resultado, ha logrado mantenerse como la tercera compañía con más ventas de 'smartphones' a nivel global durante 24 meses consecutivos, como ha compartido durante la feria.

También ha subrayado la venta de tabletas, donde ocupó el cuarto lugar a nivel mundial durante nueve trimestres consecutivos.

Además, las ventas de dispositivos 'wearables', incluyendo pulseras y relojes inteligentes, también ocuparon el segundo lugar a nivel mundial.

Xiaomi smart factroy: la IA, Cyberone y Xiaomi 18 Fold

Detrás de estas cifras, está la inversión a largo plazo en IA, sistemas operativos, chips y fabricación inteligente, que permiten una integración más profunda de 'hardware' y 'software' en todos sus dispositivos y productos.

Así, Xiaomi ha indicado que continúan avanzando en el desarrollo de sus propios modelos a gran escala, incluyendo MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco y Xiaomi Miclaw.

En cuanto a la fabricación de dispositivos, ha destacado el papel de la Xiaomi Smart Factory, que puede producir aproximadamente 10 millones de 'smartphones' buque insignia al año. También cuenta con capacidad de investigación y desarrollo, producción y validación, y está equipada con 46 laboratorios.

A ello hay que sumarle que está explorando el uso de robots humanoides en su cadena de fabricación, dedicados a tareas como apretar tuercas en la fábrica Xiaomi Auto. Para mostrar estos avances, Xiaomi ha expuesto en IFA el robot humanoide Xiaomi CyberOne y su capacidad para interactuar con los visitantes mediante gestos en tiempo real.

Chips de Xiaomi

La firma también continúa invirtiendo en sus capacidades de fabricación de chips, a través de innovaciones en arquitectura de computación, NPU y otras tecnologías, con lo que pretende avanzar en la integración de la IA en el dispositivo, rendimiento y eficiencia energética.

Estos avances se han expuesto con su nueva base de computación de IA para el ecosistema 'Human x Car x Home', así como en el nuevo 'smartphone' Xiaomi 18 Fold, que se ha dejado ver por primera vez en la feria, siendo el primer dispositivo impulsado por el chip de próxima generación Xiaomi XRING 03, presentado recientemente.

Este 'smartphone' es la máxima expresión de Xiaomi en cuanto a "computación móvil, formatos plegables e inteligencia integrada en el dispositivo", según ha subrayado la marca.

Xiaomi auto: ecosistema inteligente a la carretera

Xiaomi Auto también ha estado presente en IFA 2026 con tres vehículos que muestran la evolución de su propuesta de movilidad inteligente, entre ellos el Xiaomi Vision Gran Turismo, un 'hypercar' eléctrico conceptual creado para la franquicia Gran Turismo. La exposición también incluye el Xiaomi SU7 de nueva generación y el Xiaomi SU7 Ultra, su modelo de alto rendimiento.

La compañía ha entregado más de 700.000 vehículos en China continental desde marzo de 2024 y prevé iniciar su entrada en los mercados europeos, incluida Alemania, en 2027.

La empres china mostró su vehículo de alto rendimiento Xiaomi SU7 Ultra. Foto Xiaomi

Mijia se expande por Europa

Finalmente, Xiaomi ha aprovechado su paso por IFA para anunciar la expansión a gran escala de Mijia, su marca de hogar inteligente, que llega a toda Europa con una gama más amplia de productos y experiencias.

Mijia cuenta actualmente con más de 2.000 productos en más de 130 categorías conectados mediante un ecosistema compartido, que se puede gestionar a través de la aplicación Xiaomi Home como una plataforma unificada para trabajar conjuntamente en distintos escenarios domésticos.

Con la expansión, Mijia busca evolucionar desde la conectividad de electrodomésticos individuales hacia una mayor coordinación de todo el hogar, impulsada por sus capacidades de IA y conectividad IoT.

De la pantalla a la IA en el mundo físico

Con esta exposición, Xiaomi ha querido transmitir cómo la IA debe superar la interacción actual que, hasta ahora, está limitada a la pantalla, y avanzar hacia una tecnología "capaz de comprender el contexto del mundo real" para completar tareas físicas, aunque siempre bajo la supervisión del usuario.

Por ejemplo, Xiaomi ha se ha referido a lograr situaciones como que, cuando un usuario conduce de regreso al hogar, el sistema pueda utilizar información contextual como la hora, la ubicación y las condiciones meteorológicas para ajustar de forma proactiva cuestiones como la temperatura del hogar o la iluminación.

Todo ello, pone de relieve un uso en el que la IA permite pasar del control individual de dispositivos hacia un ecosistema capaz de comprender la intención del usuario y, en base a ello, coordinar distintos equipos y presentar una asistencia "más proactiva".

Inversión de 24.000 millones de euros

La compañía china también ha querido hacer llegar su visión de Europa como un mercado "importante" en la estrategia global de Xiaomi, por lo que ha asegurado un compromiso a largo plazo para fortalecer sus capacidades locales de I+D, producto, venta minorista y servicios, para apoyar un crecimiento sostenible.

Bajo esta premisa, Xiaomi ha anunciado que desde este año a 2030, llevará a cabo una inversión mundial en I+D que superará los 24.000 millones de euros, incluyendo IA, sistemas operativos, capacidades internas de semiconductores, los vehículos inteligentes, la robótica y la fabricación inteligente.

De esta manera, ha asegurado que desarrollará capacidades que se pueden compartir entre productos y categorías y que se traducen en mejores experiencias para los usuarios.

"Europa es un mercado importante en la estrategia global de Xiaomi", ha manifestado el CMO de Xiaomi, Xu Fei, al tiempo que ha detallado que con la expansión a gran escala de Mijia y la previsión de que Xiaomi Auto entre en el mercado europeo en 2027, "va más allá de traer más productos a Europa. Se trata de acercar la tecnología y las capacidades del ecosistema de Xiaomi a un mayor número de usuarios en toda la región", ha concluido. Dpa